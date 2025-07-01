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陸服務業擴張 動能不墜

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸國家統計局昨（30）日公布，6月非製造業商務活動指數為50.5，比5月上升0.2，顯示非製造業（服務業）總體繼續保持擴張。

一財網報導，從行業來看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數均位於60以上高位景氣區間，業務總量增長較快。

隨著五一、端午節日效應消退，與居民出行消費相關的零售、道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數不同程度回落，市場活躍度有所減弱。

從市場預期看，業務活動預期指數為56，繼續位於較高景氣區間，表明多數服務業企業對行業未來發展較為樂觀。

建築業商務活動指數為52.8，比上月上升1.8，景氣水平回升。其中，土木工程建築業商務活動指數為56.7，連續三個月位於55以上較高景氣區間，表明近期基礎設施專案建設保持較快施工進度。

中國物流資訊中心專家武威分析，建築業經營活動有所趨升，需求側有所恢復。目前專項債用於土地收儲和收購存量商品房等安排在逐步落地，並擴大至政府投資基金。專項債投向擴圍有利於啟動更多的基礎建設需求，從而更好發揮投資穩增長的作用。

武威表示，總體來看，上半年非製造業整體保持擴張態勢，投資和消費相關活動均具備持續向好的基礎，金融支持實體經濟作用繼續增強，並有望為消費潛力釋放提供新的助力。隨著一系列政策紅利的逐步落地，有效需求不足的矛盾有望緩解，經濟運行的內生動力有望繼續穩步改善。

指數 建築 實體經濟

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