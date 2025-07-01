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陸一線城房市 出現回暖跡象

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸房市示意圖。（中新社）
大陸房市示意圖。（中新社）

市調機構中指院公布數據顯示，今年上半年，百強房企銷售總額人民幣1兆8,364.1億元，年減11.8%。其中，6月百強房企銷售年降18.5%，較5月降幅擴大1.2個百分點，顯示房市難樂觀。不過分析認為，一線城市在優質供給增加、較強的購房需求支撐等因素帶動下，上半年現回暖趨勢。

中指院數據顯示，今年1-6月銷售總額超過千億房企有四家，較去年同期減少兩家，百億房企46家，較去年同期增加兩家。

克而瑞地產數據顯示，百強房企6月銷售金額人民幣3,389.6億元，月增14.7%。整體樓市延續回穩走勢，一線城市韌性相對較強，二三線城市分化加劇。30個重點城市新房成交規模達1,034萬平方公尺，上半年累計成交規模與去年同期基本持平。

面對7月房市，克而瑞預判，新房成交絕對量或將延續低位波動，不過基於去年基數較低，降幅仍有進一步收窄的可能，延續弱復甦走勢。城市間、項目間分化還將持續。

中指研究院稍早數據，今年前五個月，商品房期房銷售2.3億平方公尺，年減10%；現房銷售1.3億平方公尺，年增13.2%。從佔比來看，報告期內，現房銷售面積佔總銷售面積的比重為35.6%，較2024年全年提升4.8個百分點。在開發商加大現房推盤力度，購房者對交房期限有更高要求的背景下，現房的銷售好於期房，佔比升至35.6%。

從監測重點城市觀察，北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都等城市新房網簽成交面積年增率均有所增長。今年前五個月，30城90平方公尺至120平方公尺新房成交套數佔比保持在四成左右，120平方公尺至144平方公尺戶型成交首次達到30%。

從土地市場觀察，上半年，大陸全國300城住宅用地出讓金年增24.5%，土拍平均溢價率達10.3%，較去年同期提升6.2個百分點。分區域來看，TOP20城市出讓金佔大陸全國比重達66%，整體分化仍然明顯。

展望下半年，證券日報報導，中指研究院政策研究總監陳文靜預計，下半年政策將圍繞穩定預期、激活需求、優化供給、化解風險等方面發力。同時，各地「好房子」建設標準、規範計容規則等政策也有望加快推出，並在土地、金融等方面給予更大支持。

北京 人民幣 一線城市

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