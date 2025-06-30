川普2.0關稅能打壓大陸貿易？劉憶如：政策效果不大

對於川普2.0關稅計畫能否達到打擊中國大陸的效果，台大財務金融學系教授劉憶如30日表示，川普2.0計畫要能成功（降低中國順差）得看其他國家會否配合，但從目前來觀察，許多國家都跟中國大陸有直接進、出口關係，所以各國這次不容易配合美國課高關稅，因為會對自身有損害。所以估計川普2.0的關稅政策效果不大，貿易移轉還是會發生。

中研院經濟研究所、劉大中先生暨蔣碩傑先生文教基金會30日舉辦「國際貿易的新秩序：關稅與匯率政策的角色」，廣邀中研院學者與智庫專家、學者對話，共同關注台灣當前面臨到的現實議題。

劉憶如表示，川普1.0時期的貿易戰確實讓美國對中國貿易逆差減少，貿易逆差從2018年的4,200億美元降至2024年的2,950億美元，可是美國對全球逆差持續惡化，同時也無法阻擋中國對全球的順差，主要是因為在中國的生產商移至東南亞、墨西哥等地生產的「貿易移轉」發揮作用。這也是川普2.0時代提出對等關稅的重要原因。

中研院副院長彭信坤表示，現在國際貿易理論與傳統完全不同，他近年跟同仁新建一個經濟模型，驗證長期生產累積結果，生產力會持續提升，這是關稅卡不住的，他以大陸比亞迪、太陽能產業為例，當他們持續從國外學習、購買技術，加上持續研發、補貼、且有廣大市場試驗下，仍有機會能趕上。

面對川普關稅，「協議可以隨時改變，而威脅無法確實執行時，我們要如何因應？是目前各國面對的最艱鉅挑戰」彭信坤表示，在這個狀況下，台灣能深化台美貿易，但籌碼不是很多；再者是降低對美依賴，強化歐洲、中東與印度市場需求，同時尋求資產多元配置，包括日圓、歐元與人民幣等。

台經院董事長吳中書認為，川普2.0任內，與美國有高度順差的台灣都會是目標，所以要持續省思，主要有六項議題：一是美國對台灣是太重要的市場，導致談判時不得不重視，現在如何分散美國出口市場重心；二是台灣貿易順差持續擴大應該要喜還是憂，在調整貿易順差上稅制得跟上；三是長期以來學界討論要提升台灣民間消費，但目前這部分仍未見提升；四是台灣服務業也未能有效提升；五是傳統製造業挑戰與日俱增，貿易障礙不光關稅問題，還有法制接軌議題；六是中小企業轉型。

吳中書語重心長建議，考慮川普政策時，要更深、廣地看台灣結構變化，並提出管理、制度改革，要可長可久，而不光是增加談判籌碼，且讓真正需要的中小企業有好的轉型。

劉大中先生暨蔣碩傑先生文教基金會董事長、前央行副總裁許嘉棟表示，在貿易戰後，未來匯率戰可以預期，但估計海湖莊園應該不可能成真，畢竟對全球金融影響太大。他認為影響匯率基本上還是金融帳，跟貿易帳相關度相對小。