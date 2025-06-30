加拿大禁海康威視 陸商務部敦促「立即糾正錯誤做法」

加拿大官方日前表態，指出海康威視在加國繼續運營將損害加方國家安全，已命令其停止在加運營並關閉在加業務，並稱加政府還禁止政府部門購買或使用海康威視產品。對此大陸商務部回應指，對此強烈不滿、堅決反對，敦促加方立即糾正錯誤做法，以實際行動支持貿易投資自由化便利化。並警告稱大陸將採取必要措施，堅決維護大陸企業正當合法權益。

海康威視是大陸知名檢測監控器材廠商。據央視新聞，近期有媒體報導，加拿大高級官員6月27日在社交媒體表示，加政府在進行國家安全審查後，認為海康威視在加繼續運營將損害加國家安全，已命令其停止在加運營並關閉在加業務，並稱加政府還禁止政府部門購買或使用海康威視產品。

對此大陸商務部發言人30日傍晚表示，注意到有關情況。加方「國家安全」為由，強行關閉海康威視在加業務，並禁止加政府部門購買或使用海康威視產品。大陸對此「強烈不滿、堅決反對」。大陸商務部強調大陸政府一貫鼓勵企業按照市場原則開展國際業務，並要求企業嚴格遵守駐在國法律法規。加方所謂「國家安全審查」過程不透明、結果不確定。

官方指控，加方做法是典型的泛化國家安全行為，不但損害大陸企業合法權益，影響兩國企業合作信心，也會對中加正常經貿合作帶來干擾破壞。當前，全球經濟秩序正遭受單邊主義和保護主義嚴重衝擊。

大陸敦促加方立即糾正錯誤做法，以實際行動支持貿易投資自由化便利化，停止將經貿問題政治化、泛安全化，為包括大陸企業在內的各國企業在加投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。同時也警告稱，大陸「將採取必要措施」，堅決維護大陸企業正當合法權益。

此前中共官媒環球時報報導，海康威視29日對該報回應表示，強烈反對加拿大政府以所謂的「國家安全擔憂」為由，作出海康威視加拿大公司在120天內關停的決定。海康威視強調，其成立於中國大陸，業務覆蓋全球。一直以來恪守商業倫理，嚴格遵守業務所在地的法律法規，開展全球業務的合法合規經營。該公司希望加拿大政府尊重法治，實事求是，為全球企業營造公平、公正、非歧視的環境，而非以臆想和偏見為由採取歧視行動。

大陸駐駐加拿大使館發言人28日也針對加拿大政府此舉表示，嚴重損害大陸企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，大陸對此強烈不滿和堅決反對。同時堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓大陸企業的錯誤做法。並敦促加拿大方面立即改弦更張，停止把經貿問題政治化、泛安全化，停止對大陸企業的無理打壓。