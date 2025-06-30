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加拿大禁海康威視 陸商務部敦促「立即糾正錯誤做法」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
加拿大政府以國家安全為由，要求大陸視訊監控和通訊設備製造大廠海康威視在加拿大境內全面停止營運，大陸商務部表態對此強烈不滿、堅決反對。（路透）
加拿大政府以國家安全為由，要求大陸視訊監控和通訊設備製造大廠海康威視在加拿大境內全面停止營運，大陸商務部表態對此強烈不滿、堅決反對。（路透）

加拿大官方日前表態，指出海康威視在加國繼續運營將損害加方國家安全，已命令其停止在加運營並關閉在加業務，並稱加政府還禁止政府部門購買或使用海康威視產品。對此大陸商務部回應指，對此強烈不滿、堅決反對，敦促加方立即糾正錯誤做法，以實際行動支持貿易投資自由化便利化。並警告稱大陸將採取必要措施，堅決維護大陸企業正當合法權益。

海康威視是大陸知名檢測監控器材廠商。據央視新聞，近期有媒體報導，加拿大高級官員6月27日在社交媒體表示，加政府在進行國家安全審查後，認為海康威視在加繼續運營將損害加國家安全，已命令其停止在加運營並關閉在加業務，並稱加政府還禁止政府部門購買或使用海康威視產品。

對此大陸商務部發言人30日傍晚表示，注意到有關情況。加方「國家安全」為由，強行關閉海康威視在加業務，並禁止加政府部門購買或使用海康威視產品。大陸對此「強烈不滿、堅決反對」。大陸商務部強調大陸政府一貫鼓勵企業按照市場原則開展國際業務，並要求企業嚴格遵守駐在國法律法規。加方所謂「國家安全審查」過程不透明、結果不確定。

官方指控，加方做法是典型的泛化國家安全行為，不但損害大陸企業合法權益，影響兩國企業合作信心，也會對中加正常經貿合作帶來干擾破壞。當前，全球經濟秩序正遭受單邊主義和保護主義嚴重衝擊。

大陸敦促加方立即糾正錯誤做法，以實際行動支持貿易投資自由化便利化，停止將經貿問題政治化、泛安全化，為包括大陸企業在內的各國企業在加投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。同時也警告稱，大陸「將採取必要措施」，堅決維護大陸企業正當合法權益。

此前中共官媒環球時報報導，海康威視29日對該報回應表示，強烈反對加拿大政府以所謂的「國家安全擔憂」為由，作出海康威視加拿大公司在120天內關停的決定。海康威視強調，其成立於中國大陸，業務覆蓋全球。一直以來恪守商業倫理，嚴格遵守業務所在地的法律法規，開展全球業務的合法合規經營。該公司希望加拿大政府尊重法治，實事求是，為全球企業營造公平、公正、非歧視的環境，而非以臆想和偏見為由採取歧視行動。

大陸駐駐加拿大使館發言人28日也針對加拿大政府此舉表示，嚴重損害大陸企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，大陸對此強烈不滿和堅決反對。同時堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓大陸企業的錯誤做法。並敦促加拿大方面立即改弦更張，停止把經貿問題政治化、泛安全化，停止對大陸企業的無理打壓。

經貿 大陸商務部 加拿大

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