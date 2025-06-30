中國推首來族台胞證免證件費 業者：仍需600元代辦費

中國大陸日前宣布自明天起至2027年12月31日，首次申辦台胞證免收港幣240元（約新台幣894元）的證件費。有旅行社表示，扣除證件費後，「首來族」申辦台胞證，仍需收取600元的代辦費。

繼去年推出「首來族」、簽發次數為「01」的台胞證持有人，在1年內赴景區遊覽可免門票費用的旅遊優惠措施後，中國大陸國台辦在25日的例行記者會上宣布，經財政部會商國家發展改革委、出入境管理局，決定自2025年7月1日至2027年12月31日，免收台灣「首來族」申辦台胞證證件費。

據中國國家移民管理局25日公布訊息，台灣人首次申請台灣居民來往大陸通行證（台胞證），可享受證件費減免政策，包括5年多次出入境有效台胞證或3個月一次出入境有效台胞證。在港澳和台灣首次申辦5年期台胞證的證件費收費標準是一本為港幣240元；在中國大陸申辦一次有效台胞證的證件費收費標準是一本為人民幣40元（約新台幣160元）。

從未申請過台胞證的張小姐表示，中國大陸並非以觀光出名，不是她心目中的旅遊首選，減免700、800元的證件費，對她來說誘因不高，若有推行其他的旅遊補助，赴陸觀光意願會更高；另一名也未申請過台胞證的陳小姐表示，雖然申請台胞證較為便宜，但因為其個人消費喜好較接近日韓，平常對於中國大陸沒有過多興趣，這樣的措施對她來講並無吸引力。

東南旅遊行銷本部副理徐玉玲表示，以往申請台胞證一般件是1700元，關於「首來族」申請台胞證免證件費明天實施後，將只剩下代辦費600元。但若後續確認申請人不符合「首來族」資格，則須補足差額。

徐玉玲提到，以往一個月有約7000人辦理台胞證，這次政策公布後，諮詢度成長一至兩成。

中山旅行社承辦人員陳麗美表示，該公司免除首次申辦台胞證證件費後，僅酌收普件手續費600元，急件手續費1600元。若依「首來族」優惠條例送件，經審查單位查實非「首來族」，將補收辦證費用1000元。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，台胞證首次申辦免證件費，在吸引民眾旅遊觀光上會有一定的效果，該措施可能會在民眾的朋友圈間產生話題，可能會有民眾認為有這樣的優惠，是個可以去中國大陸玩的好時機。

據黃正聰觀察，目前台灣民眾單月前往中國大陸約20多萬人次，一年間也差不多約有280萬人次。年紀較大的旅客大多偏好去大陸，年輕人則大多選擇去日韓旅遊，陸方現在對推動台灣年輕人赴陸相當積極，如果能因此吸引到一些年輕人，也是成本不高的方式，「一個人去那邊可能消費3、4萬，大陸免收800多元台幣，算是投資報酬率蠻高的措施」。