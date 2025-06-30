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美中角力之際 中國大陸稀土焦團傳高層離職潮

中央社／ 台北30日電

北京因稀土禁令與歐美展開攻防之際，中國稀土集團旗下上市公司「中國稀土」管理層今年以來出現高管離職潮，據傳多人被挖角至國外的稀土實驗室，甚至集體離職；但陸媒引述中國稀土集團聲明宣稱，相關調整屬正常人事安排。

綜合中共人民網、財聯社等陸媒報導，中國稀土集團昨天聲明表示，本次部分董事、高管職務調整是集團為優化公司治理結構、提升管理效能，嚴格依制度及監管規定展開的正常人事安排，程序合規透明，相關人員職務調整後仍在集團其他職位任職。中國稀土集團和「中國稀土」當前各項工作未因相關人員變動受到影響。

中國稀土管理層人事今年以來變動幅度大。中國稀土公司總經理、1名副總經理、3名董事本月先後辭職，原因都是「工作原因」，其中前總經理閻繩健辭去總經理後仍擔任公司黨委書記、董事等職務；前董事楊國安、董賢庭、郭惠滸辭職後則都不再於公司任職。

此前的4月，中國稀土前副總經理廖春生請辭；更早之前包括前財務總監齊書勇、前監事會主席楊杰於1月辭職，公司對外都說是工作調整。中國稀土第9屆董事會非獨立董事成員目前僅有閻繩健繼續任職，其中60歲、師承「中國稀土之父」徐光憲的廖春生備受關注。

據中國稀土集團日前公布的最新動態，廖春生最新身分為中稀（深圳）研究院有限公司科研技術專家。此前曾有傳言稱，廖春生等高管離職後帶著稀土技術，任職加拿大稀土實驗室。

據介紹，中國稀土集團有限公司於2021年於江西省贛州市成立，是中國國務院國有資產監督管理委員會直接監管的股權多元化中央企業。中國稀土是中國稀土集團核心上市平台，目前主要從事稀土礦、稀土氧化物等產品的生產營運，以及稀土技術研發、加工等業務。

稀土是近期美中角力的焦點之一。美媒華爾街日報（WSJ）中文網日前報導，中國商務部要求國內稀土行業企業向政府提交掌握專業技術的員工名單，一些專家則被要求上交護照，以確保不會洩露商業機密。

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