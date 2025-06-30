恢復日水產進口 陸外交部：反對核汙水排海立場未變

中國大陸6月29日宣布，有條件恢復日本水產進口，但大陸外交部30日強調，中方反對核汙染水排海立場沒有變化。

中國海關總署周日公告，有條件恢復日本部分地區水產品進口，這意味著這項長達近兩年的禁令被解除，日本水產品將重返中國大陸市場。

在30日例行記者會上被問及中方恢復日本水產品進口是否意味著認可福島核汙染水排海的安全性時，大陸外交部發言人毛寧回答稱：「中方反對排海的立場沒有變化，正是中方的堅定立場和積極推動對排海的國際監督得到了有效的加強。」

她說：「我們將繼續會同國際社會，敦促日方把一系列承諾體現在長期的實際行動中，切實管控排海風險。」

據大陸海關總署公告，恢復部分原產地為日本的水產品進口，但不包括福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等十個都縣。

日本福島核電廠的核廢水排放在2023年8月24日中午正式展開，大陸則於同日宣布暫停進口原產於日本的所有水產品。

2024年9月18日，深圳日本人學校一名10歲的小學生無端被刺殺死亡事件後，引發日本全國民眾憤慨，大陸外交部隨後就宣布願意就開放日本水產進口和日本進行協商。