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中國證監會換新LOGO 投資人歡呼：終於解套了！
中國證監會30日的微博顯示，中國證監會正式更換已經用了13年的機構標識，由套環改為三個V字形環抱，許多陸股投資人因此歡呼：「終於解套了！」
中國證監會原本的LOGO由三個紅色的三角構成一個「公」字圖案，據稱，這個LOGO於2012年5月首度亮相，寓意「三公原則」，表達中國證監會堅持證券市場「公開、公正、公平」原則。
但因陸股長期表現不佳，三個三角形彼此相箝成死結的LOGO，被不少中國股民認為不吉利，彷彿暗喻在股市被套牢。因此，6月30日中國證監會換新LOGO的消息一出，大陸股民紛紛點讚：「這是要解套的節奏啊！」
對於中國證監會的新LOGO，大陸網友評價稱：「喜大普奔（註：大陸網路用語，意思是「喜聞樂見、大快人心、普天同慶、奔走相告」），這是要解套的節奏啊！」「大利好來了！」「必須點讚，連環套改連續V」「股民解套有望！」「從連環套解套了」。
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