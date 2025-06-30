快訊

兩熱帶擾動恐增強 粉專分析「1情境」可能偏西接近台灣但機率較低

川普自爆與馬斯克現況...兩人幾乎無聯絡 重提1事暗示撕破臉主因

NONO強制性交未遂被判刑！朱海君傳合約到期 唱片公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中國證監會換新LOGO 投資人歡呼：終於解套了！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國證監會的新LOGO（圖左）6月30日公布後，陸股投資人紛紛歡呼：「終於解套了！」（圖／取自微博）
中國證監會的新LOGO（圖左）6月30日公布後，陸股投資人紛紛歡呼：「終於解套了！」（圖／取自微博）

中國證監會30日的微博顯示，中國證監會正式更換已經用了13年的機構標識，由套環改為三個V字形環抱，許多陸股投資人因此歡呼：「終於解套了！」

中國證監會原本的LOGO由三個紅色的三角構成一個「公」字圖案，據稱，這個LOGO於2012年5月首度亮相，寓意「三公原則」，表達中國證監會堅持證券市場「公開、公正、公平」原則。

但因陸股長期表現不佳，三個三角形彼此相箝成死結的LOGO，被不少中國股民認為不吉利，彷彿暗喻在股市被套牢。因此，6月30日中國證監會換新LOGO的消息一出，大陸股民紛紛點讚：「這是要解套的節奏啊！」

對於中國證監會的新LOGO，大陸網友評價稱：「喜大普奔（註：大陸網路用語，意思是「喜聞樂見、大快人心、普天同慶、奔走相告」），這是要解套的節奏啊！」「大利好來了！」「必須點讚，連環套改連續V」「股民解套有望！」「從連環套解套了」。

陸股

延伸閱讀

陸學者籲制定「維護國家統一法」 納入「迫害統派罪」

扯鈴教練當共諜判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織 法院判3年10月

陸打內捲 汽車價格戰喊停 比亞迪取消限時「一口價」促銷

陸國產CPU走出三條路線 加速脫離國外技術及供應鏈

相關新聞

封殺2年後 中國有條件開放日水產品 但有10都縣除外

中日關係出現緩和跡象。中國海關總署昨日宣布，中方決定有條件恢復日本部分地區水產品進口，即日起恢復部分原產地為日本的水產品...

被挖角？叛逃？中國稀土爆高管離職潮 集團作出回應

中國稀土集團旗下上市公司「中國稀土」管理層今年以來出現高管離職潮，網傳多名高管被重金挖角到國外的稀土實驗室，甚至集體離職...

中國證監會換新LOGO 投資人歡呼：終於解套了！

中國證監會30日的微博顯示，中國證監會正式更換已經用了13年的機構標識，由套環改為三個V字形環抱，許多陸股投資人因此歡呼...

人行旗下10人公司租3937平米辦公室 挨轟用公款不心疼

計署網站日前發布2025年中央部門單位2024年度預算執行等情況審計結果，公告指出有8家所屬單位存在「享樂主義」、「奢靡...

「大企業救不活就讓它死了算了」 鄭永年籲轉挺中小企

國際政經局勢變化，有觀點認為中國官方以往集中資源在大企業上策略得調整。廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年近日就呼籲官方應...

中打內卷奏效 比亞迪喊停價格戰 取消「一口價」促銷

中國傳出比亞迪擬自7月1日起啟用新的購車方案，此前限時「一口價」的降價促銷方案將取消。外界認為比亞迪可能喊停價格戰，顯示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。