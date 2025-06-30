陸6月製造業PMI升至49.7 連續3個月處於收縮區間

大陸國家統計局周一上午公布，6月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.7，比上月上升0.2個百分點，與華爾街日報調查的經濟學家得出的預測值49.7持平，但為連續第三個月處於景氣收縮區間。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，6月，製造業PMI升至49.7，在調查的21個行業中有11個位於擴張區間，比上月增加4個，製造業景氣面有所擴大。

趙慶河指出，數據顯示，6月中國製造業產需指數均位於擴張區間。生產指數和新訂單指數分別為51.0和50.2，比上月上升0.3和0.4個百分點，製造業生產活動加快，市場需求有所改善。

從行業看，食品及酒飲料精製茶、專用設備等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月位於擴張區間，相關行業產需釋放較快；非金屬礦物製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個指數繼續低於臨界點，市場活躍度仍顯不足。

另，6月價格指數回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.4和46.2，均比上月上升1.5個百分點，顯示製造業市場價格總體水平有所改善。

同日公布的6月非製造業商務活動指數為50.5，比上月上升0.2個百分點，趙慶河表示，這顯示中國非製造業總體繼續保持擴張。

其中服務業景氣度基本穩定。6月服務業商務活動指數為50.1，比上月略降0.1個百分點。從行業看，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等行業商務活動指數均位於60.0以上高位景氣區間。

此外，建築業擴張加快。6月建築業商務活動指數為52.8，比上月上升1.8個百分點，景氣水平回升。其中，土木工程建築業商務活動指數為56.7，為連續三個月位於55.0以上較高景氣區間，表明近期中國基礎設施項目建設保持較快施工進度。

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