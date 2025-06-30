陸恢復進口日水產 胡錫進：昔日抵制和如今恢復不矛盾

中國大陸29日宣布恢復進口日本水產後，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在社交平台發文說，「近兩年前的抵制和今天的恢復絕非彼此矛盾的」，並表示深信中國人民的利益在哪裡，中國政府的行動就會指向哪裡。

大陸海關總署周日公告，即日起有條件恢復日本部分地區水產品進口，意味著這項長達近兩年的禁令被解除，日本水產品將重返中國市場。

據大陸海關總署公告，恢復部分原產地為日本的水產品進口，但不包括福島縣、群馬縣、栃木縣、茨城縣、宮城縣、新潟縣、長野縣、埼玉縣、東京都、千葉縣等十個都縣。

胡錫進隨後於周日深夜在微博發文稱，日本啟動排放核汙染水發生在2023年8月，當時中日發生尖銳衝突。現在事情過去將近兩年，中國政府做出恢復日本部分地區水產品進口的決定。「老胡認為，我們作為中國老百姓在這個問題上跟著政府的態度走，這是最為明智，也最能保障我們大家集體利益的選擇。」

胡錫進強調，沒有任何人的信息比政府多，而政府處理這個問題又只會從中國人民的利益出發，不可能從日本的利益出發。他進一步說，今年在國際原子能機構組織下，中國專家赴日本福島採集了多種不同樣本，實施獨立取樣檢測，這些為恢復進口日本水產品不對中國人的安全構成任何風險，提供了科學依據和保障。

胡錫進指出，有人可能擔心北京受到東京的壓力，不得不做出讓步。不過，他認為這種擔心是多餘的，並表示中國政府在原則問題上硬拗美國都毫不含糊，怎麼可能會在中日之間拿中國人的安全做交易？

胡錫進最後在貼文中說，近兩年前的抵制和今天的恢復絕非彼此矛盾的。「在如此重大的安全問題上，我深信，中國人民的利益在哪裡，政府的行動就會指向哪裡。」

去年9月18日「深圳日本人學校小學生遇害事件」發生後，中國大陸隨即與日本商討水產進口。中國大陸曾是日本水產的龐大市場，據統計，2022年日本對中國大陸水產品出口總額約為836億日元。