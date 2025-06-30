上海矽光產業區 建設啟動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海矽光未來產業集聚區「光啟天地」6月28日在浦東新區啟動建設。

中新社報導，矽光作為一種顛覆性技術路徑，能結合集成電路（積體電路）超大規模、超高精度、低製造成本的特性和光子技術超高速率、超低功耗、高抗干擾的優勢，在光互連、光計算、光傳感等領域具有廣泛應用前景。

當日，「智融矽光·芯啟未來」2025上海矽光未來產業創新發展推進會在上海浦東張江舉辦。會上，上海矽光未來產業集聚區「光啟天地」在浦東新區啟動建設。

同時，上海未來產業基金聯合8家市場化基金發布矽光未來產業基金矩陣，矽光概念驗證平台建設啟動。「張江杯·矽光創新創業大賽」也在會上啟動。 　　

上海浦東官方表示，上海市在矽光領域具有設計企業集聚、製造平台先進、科研力量雄厚的基礎優勢，此次「光啟天地」啟動建設，是培育產業創新生態、打造特色產業集群的重要舉措。

上海矽光未來產業集聚區「光啟天地」將充分發揮張江在矽光先進製造平台方面領先優勢，以及在集成電路領域的生態集聚效應，進一步集聚矽光設計、製造、封測類企業和平台，強化高質量政策供給和服務保障，推動科技創新與產業創新深度融合，加速推動矽光技術在高速光通信、人工智能計算集群等各領域的大規模化應用。

另外，6月16日大陸國家金融監督管理總局上海監管局、上海市科學技術委員會發布《關於推動上海科技保險高質量發展的指導意見》。作為上海首個系統性推進科技保險發展的文件，意見通過頂層設計、機制創新、政策協同及市場驅動4個維度統籌推進，明確提出5項重點任務16條具體舉措。

電路 上海

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