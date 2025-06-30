從投行看大陸／以股份實施員工激勵稅務分析

經濟日報／ 張勇（富拉凱投資銀行資深財務顧問）

台商在大陸以股份實施員工激勵會產生「股份支付」稅務問題。

上市公司的大陸台商對員工實施股權激勵，會因員工投入成本價格低於市場公允價值引發所謂的「股份支付」稅務問題，涉及複雜的個人所得稅與企業所得稅。

一、個人所得稅

員工因股權激勵獲取的經濟利益，需根據收益實現的不同環節繳納個人所得稅：

1、授予／取得環節繳稅

（1）直接授予股權：若員工以低於公允價值的價格，或是無償取得公司股權，差額部分也就是股權公允價值減去支付對價，會被視為工資、薪金所得。員工應在取得股權當月，按工資、薪金所得項目計算納稅，並由公司履行代扣代繳義務。

（2）授予股權的期權：此環節因期權尚未行權，且標的股權不能流通，不產生個人所得稅問題。

2、行權／解禁環節繳稅

（1）期權行權：員工實際行權購買股權時，行權日股權的公允價值與行權支付金額間的差額，也構成工資、薪金所得，按前述稅率計稅。

（2）限制性股票解禁：若股權設有禁售期，解禁日當天股票的公允價值減去員工取得成本（通常為授予價格）的差額，同樣按工資、薪金所得計稅。

3、稅收優惠：在實際轉讓時繳稅

根據財稅[2016]101號文規定，符合條件的非上市公司股權激勵（包括股票期權、股權期權、限制性股票、股權獎勵），員工在取得股權時可暫不納稅，遞延至實際轉讓該股權時，按財產轉讓所得適用20％的稅率徵稅。

但要注意，享受該優惠需同時滿足嚴格條件，包括：激勵計畫經法定程式批准、激勵對象為核心員工（≤公司近半年均在職人數30％）、標的為本公司境內居民企業股權、持有期限達標（如期權自授予至行權後須持有合計滿三年等）、不屬於優惠政策限制類行業、具備合理商業目的並設定業績條件等。

員工若要享受遞延納稅優惠，除了須遵守財稅[2016]101號文規定外，在股權激勵計畫實施後一定期限內，還須向主管稅務機關履行備案手續，而且員工通過持股平台間接持股，是無法享受遞延納稅優惠。

二、企業所得稅

公司為員工支付的股份支付費用，被定性為工資薪金支出，允許在企業所得稅稅前扣除。

不同於會計處理按權責發生制，通常在等待期內，會將股份支付費用按照權益工具授予日的公允價值，分期計入管理費用，企業所得稅法遵循實際發生原則確認費用，可以簡單理解為個人股權已明確入袋，才能作為申報個人所得稅時點，但企業可在該年度一次性扣除相關費用，扣除金額為該時點的公允價值減去員工取得成本的差額。

非上市公司的公允價值評估是實務中的難點，公司需採用合理的評估方法（如市場法、收益法、資產基礎法），最好借助專業評估機構出具的報告來確定各時間段的公允價值。

（本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com

繳稅 台商 上市公司

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