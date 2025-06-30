上海光伏展 德陽造技術亮相

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
東方自控相變直冷儲能艙。圖／本報德陽傳真
東方自控相變直冷儲能艙。圖／本報德陽傳真

第十八屆（2025）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會暨展覽會不久前落幕，東方自控、東方精材、東樹新材料等總部位於四川省德陽市的企業攜最新技術產品亮相，受到廣泛關注。

此次展會共14個展館，總面積38萬平方米，來自全球95個國家和地區的3600多家企業參展，是全球最大的光伏儲能展會。「德陽造」高壓直掛儲能系統、相變直冷儲能系統、光伏逆變器、光伏銀粉、光伏銀漿等多項擁有自主知識產權產品亮相，吸引了來自全球各地的行業代表關注。

比如，在儲能產品方面，東方自控的高壓直掛儲能系統能夠實現6千伏至35千伏全電壓覆蓋，硬體預置構網型功能，秒級回應電網波動，迴圈壽命遠超行業平均水準；在光伏銀粉方面，東方精材自主研發的系列產品應用場景廣泛，可為光伏電池金屬化及電子器件內外部電路連接提供高性能材料解決方案。

展會期間，東方自控還與特隆美儲能等企業簽約，將圍繞光儲專案進一步合作，為推動經濟綠色低碳轉型提供樣本。

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