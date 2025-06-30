全球首家 北京理想汽車操作系統開源

北京企業理想汽車公司日前將自主研發的汽車作業系統全面開源，成為全球首家將汽車作業系統開源的車企。「開源可以放大基數，一群人一起走，將會走得更穩、更遠。」理想汽車董事長李想說。

走進位於順義區的理想汽車北京智慧製造基地，一條條明黃色的巨型機械臂各司其職，搬運、焊接、裝配等工藝流程有序進行。這些動作的背後有「最強大腦」支撐，確保每一個零件的裝配、每一條焊縫的加工都安全可靠。「比如，一輛汽車上有近9000個需要擰緊的工位元場景，通過人工智慧演算法，能實現這些點位100%檢測，確保每一顆螺絲釘都安裝正常。」理想汽車智慧汽車工業相關負責人介紹。

當前，8家在京生產製造的整車企業中，有4家落地順義區。「北京有著最好的電動化、智慧化和軟體人才體系，支撐政策也非常完備，順義區更是有著非常好的汽車產業基礎。」李想介紹，理想汽車北京基地在2023年底建成投產，一期項目年產能約10萬輛。

在造車的同時，技術人員還為它們賦予了「智力」。2024年，理想星環OS系統搭載上車。它有4個組成部分，「小腦」智慧車控系統實現轉向、加減速等靈活運動，「大腦」輔助駕駛系統則控制著車輛的運行，各類感測器組成的「神經系統」協調全身，資訊安全系統則是關鍵的「安全員」。

今年4月，理想汽車宣布對理想星環OS系統全面開源，並完成第一階段的開源任務。預計6月底，該系統將開源完整的智慧車控系統和輔助駕駛系統基礎能力，完整的智慧駕駛系統後續也將開源。

「系統開源後，汽車廠商和供應商每年可以節約上千萬元人民幣甚至上億元的作業系統授權費用，系統性能和安全性也能達到一個全新的高度。」李想表示，通過開源開放的力量，每個人都可以「掃描」每一行代碼，確保系統中沒有任何後門，同時也能形成有效的監督體系。