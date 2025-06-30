陸宣布恢復日本部分水產品進口 福島等10都縣除外

中央社／ 台北29日電

中國海關總署今晚公告，在持續開展針對日本福島核處理水排海長期國際監測、中方獨立取樣監測且結果未見異常，且日本政府承諾保障輸中水產品品質安全的前提下，即日起恢復日本部分水產品進口，但福島、東京等10都縣仍除外。

被這項解禁公告排除在外的日本10都縣水產品，為福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新潟、長野、埼玉、千葉9縣及東京都的水產品。依此公告，中國海關總署2023年發布的日本水產品禁止輸入公告同時廢止。

中國海關總署公告提到，中方基於上述原則，並根據中國食品安全法律法規和世貿組織（WTO）「實施衛生與植物衛生措施協定」有關原則下，決定有條件恢復日本部分地區水產品（含食用水生動物）進口。

公告表示，日本輸中水產品企業應符合中國進口食品境外生產企業註冊管理等相關規定。已暫停進口的水產品生產企業應重新申請在中國註冊，獲得註冊之日起生產的水產品方可輸中；而食用水生動物的養殖、包裝企業也應重新申請在中國註冊，完成註冊登記之日起方可開展輸中貿易。

這項公告說，日本水產品進口申報時，應提交日本官方出具的衛生證書、放射性物質檢測合格證明和產區證明；並指中國海關將對日本輸中水產品實施嚴格監管，一旦發現不符中國相關法律法規和食品安全標準，或「日方未能有效履行官方監管責任」，將及時採取控制措施。

海關 日本

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