賓士中國：將在福建生產全新純電MPV 追加對陸投資

賓士（中國）宣布，將於2025年起在福建生產基於VAN.EA平台的全新豪華純電MPV，以加速輕型商務車的電動轉型。有分析認為，賓士此舉凸顯其加速在華電動車布局，以應對在大陸市場的增長。

快科技報導，在「2025全球新能源汽車合作發展（上海）論壇」上，賓士（中國）執行副總裁冷炎宣布該公司的未來計劃表示，「目前，中國（大陸）的汽車電動化和智慧化應用走在世界的前面，在這樣的大背景下，賓士不斷加強在中國（大陸）的電動化、智能化領域的投入，為客戶帶來極致豪華和可持續的核心體驗」。

冷炎指出，自2025年起，賓士將陸續投產「中國專屬」的全新純電長軸距CLA車型，以及基於VAN.EA平台的全新豪華純電MPV。他稱，全新純電長軸距CLA車型是賓士MMA平台的首款量產車型，搭載800V高壓系統、兩檔變速箱，電池到車輪的能量轉換率高達93%，百公里電耗12kWh。

冷炎表示，為加速輕型商務車的電動轉型，賓士將在福建生產基於 VAN.EA 平台的全新純電 MPV，進一步豐富乘用車和輕型商務車的本土化產品陣容。

據了解，今年4月，賓士展示新一代豪華電動概念車Vision V，其主打「私人休息室」體驗，配備65吋巨幕和42個揚聲器。賓士透露，Vision V所採用的大部分設計與技術，將配備在2026年量產的V-Class車型中，該車型同樣會採用VAN.EA平台。

此外，中國經營報則指，電動智慧化已成為全球汽車產業發展趨勢，面對這一趨勢，賓士持續進行研發投入。冷炎對此表示，過去10年，賓士與合作夥伴共同在大陸投資超過人民幣1,000億元（下同）。其中，賓士近5年在大陸研發總投資超105億元。

冷炎指，賓士對大陸的長期發展前景充滿信心。去年，賓士宣布與大陸合作夥伴共同在大陸追加投資140億元，進一步豐富乘用車和輕型商務車的本土化產品陣容，轉型的戰略布局、先進的技術創新和最新重磅產品，繼續以「中國速度」加速在大陸著陸，這是最新的賓士向大陸市場給出的承諾。

值得注意的是，從賓士財報看，賓士2024年全年銷售額為1,455.9億歐元，年減4.5%；淨利潤104.09億歐元，年減28.4%。同時，數據顯示，賓士2024年全年銷售量下降3%，至198萬輛。其中大陸銷量下降7%，歐洲銷量下降3%，美國銷量則增長9%。