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SWIFT：人民幣國際支付比重連下滑 排名2個月跌2名

中央社／ 台北29日電
環球銀行金融電信協會（SWIFT）日前公布統計顯示，今年5月人民幣國際支付比重從3月的4.13%、4月的3.5%再降至2.89%，排名則從3月的第4、4月的第5跌到5月的第6名。而人民幣5月份總支付金額也較4月減少23.07%。（路透）
環球銀行金融電信協會（SWIFT）日前公布統計顯示，今年5月人民幣國際支付比重從3月的4.13%、4月的3.5%再降至2.89%，排名則從3月的第4、4月的第5跌到5月的第6名。而人民幣5月份總支付金額也較4月減少23.07%。（路透）

環球銀行金融電信協會（SWIFT）日前公布統計顯示，今年5月人民幣國際支付比重從3月的4.13%、4月的3.5%再降至2.89%，排名則從3月的第4、4月的第5跌到5月的第6名。而人民幣5月份總支付金額也較4月減少23.07%。

基於美中競爭及美國發起的戰略及科技圍堵，中國政府近年來致力於推動「人民幣國際化」及「去美元化」。但綜合香港及中國財經媒體報導，據SWIFT統計，5月份美元的國際支付比重依然高居榜首，比重則從4月的49.68%降到48.46%。

排名第2的仍是歐元，國際支付比重從4月的22.24%增至5月的23.56%；第3名仍是英鎊，比重從4月的6.51%增至5月的7.06%；第4名仍是日圓，比重從4月的4.03%降至5月的3.7%；取代人民幣躍升為第5名的是加拿大元，國際支付比重從4月的3.18%降至5月的3.11%。

有分析師認為，4月初以來人民幣受美中關稅戰影響明顯升值，加上關稅戰衝擊出口，導致中國企業傾向使用美元結算，可能也是人民幣支付減少的原因之一。

財新網報導，SWIFT亞太區總裁黃式進認為，SWIFT按月公布數據，短期出現波動是正常的，並不能以1、2個月的數據波動得出結論。以長週期來看，人民幣在SWIFT的使用量是增加的。

中國金融業分析人士說，近2個月的人民幣數據波動，與中國五一勞動節長假等季節性因素有關，2024年4、5月的SWIFT數據中，人民幣支付金額也有所下降。同時，中國創立的人民幣跨境支付系統（CIPS），也將一部分人民幣支付資金繞開了SWIFT，因此SWIFT的數據不能全面反映人民幣的國際使用情況。

關稅戰 美中 勞動節 人民幣

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