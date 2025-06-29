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新規生效倒數…香港財長稱推動穩定幣應用推廣至不同場景

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
香港《穩定幣條例》將於8月1日正式上路。（路透）
香港《穩定幣條例》將於8月1日正式上路。（路透）

香港財政司司長陳茂波表示，香港穩定幣條例將在今年8月1日生效，特區政府及金融監管機構將致力營造有利的市場環境，配以必要的監管措施，推動發行人把穩定幣應用推廣至不同場景，助力解決企業經商及市民生活中的實質痛點。

香港穩定幣條例將於8月1日生效，近期關於穩定幣成為香港、大陸眾多機構調研的熱門議題，許多專家學者也針對穩定幣進行發言，設想穩定幣帶來的機會與挑戰。

陳茂波29日通過日誌表示，金融科技在跨境貿易應用的潛力巨大，目標是解決跨境支付速度慢、成本高等長期存在的痛點，在支付領域更好地服務實體經濟。而上周發布的《數字資產發展政策宣言2.0》，四個支柱之一便是「推進應用場景及跨界別合作」，當中提到穩定幣是在傳統金融系統以外提供成本效益的替代方案，有潛力為支付及資本市場活動帶來變革，包括跨境支付。

香港電台報導，財經事務及庫務局局長許正宇近日通過電視節目表示，穩定幣或區塊鏈的運作可令實體經濟更有效率。他舉例指，很多牽涉發展中國家的跨境交易，由於本幣有很大潛在風險，包括匯率波動、通膨等，對持有本幣有顧慮，加上當地金融體系發展不完備，因此存在痛點。而穩定幣與一些可靠法定貨幣掛鉤，並以區塊鏈流通作為基礎，正能面對痛點解決問題。

對於《香港數字資產發展政策宣言2.0》，許正宇表示，該宣言是之前工作的延伸，形容數位資產是大勢所趨。並指出，不應將穩定幣視為生財或發財工具，應該是金融發展工具。

許正宇稱，當局適時立法，過程中參考很多國際標準和要求，未來仍有兩個板塊要做，分別是電子資產交易和相關託管服務。香港作為國際金融中心，要在新板塊佔有一席位，就要提前作相關規管和準備工作。

香港金管局總裁余偉文此前表示，香港金管局對穩定幣發行人有非常嚴格的要求，入場門檻較高，預計初期不會發出數以十計、二十計的大量牌照，只有少量機構可獲發牌，所有持牌穩定幣亦需要對應特定用途，比如與貿易，尤其是跨境貿易，以及第三代互聯網（Web 3.0）應用相關。

香港 資產 穩定幣 實體經濟

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