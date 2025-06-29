當代最強品牌力不是科技 是「情緒」：Labubu教會我們的事

摘要 1.中國泡泡瑪特推出的Labubu玩偶風靡全球，從美國到歐洲都有人排隊買這個有點醜的娃娃。 2.情緒經濟崛起，產品成為情感投射的載體，Labubu可讓不同背景的人，都從中找到意義。 3.但負面情緒也可能反噬品牌，如馬斯克涉入政治，導致特斯拉銷量受影響。

最近最熱門的話題，是中國的Labubu玩偶，這是由香港上市公司「泡泡瑪特」所推出的產品。泡泡瑪特創辦人來自河南，設計師是香港人。

Labubu過去2年在中國已非常受歡迎，但最近風靡全球，世界各地都掀起Labubu風潮，從中國、美國到歐洲，都有人願意排長隊購買。

一個成本並不高的娃娃，為什麼會造成如此轟動？

情緒經濟崛起：產品成為情感投射的載體

大家買Labubu是為滿足某種情感需求，而非產品有何特別功能，這和飼養寵物很類似。

「情緒經濟」強調的是情感驅動消費，如懷舊、療癒、興奮、歸屬感等情緒，都可以促進品牌與個人的連結。不禁讓我想起60年代，美國最紅的芭比娃娃也紅遍全球，但那畢竟更受女童歡迎，不像Labubu幾乎跨越不同性別、年齡、種族與階層。

每個年代都有認同的偶像，60年代美國最紅的是《星艦迷航記》（Star Trek），到了70年代有《星際大戰》，80年代則是《超人》，2000年後我們又有了《蜘蛛人》及一系列漫威英雄。這些電影或影集，的確帶動了人們情緒，但英雄情結很難連結個人體驗。

Labubu不是英雄、也不是美女，是一個有點醜的娃娃，但它卻可以讓每個人都自由的詮釋，變成自己心目中想要連結對象。不管是男生、女生、年輕人、成年人，都可以從其中找到意義，滿足情感的需求。

除此之外，泡泡瑪特創造了「盲盒」商業模式，消費者不需要花很多錢，但每次打開都是驚喜。這種期盼的喜悅，遠比貴重的精品更能夠觸動人心。

水能載舟亦能覆舟：引起厭惡情緒反而被反噬

歐美有些成功的行銷，也是透過情緒。舉例來說早期的蘋果，大家認同的不只是iPhone的功能及設計，也包括對賈伯斯的崇拜。

但水能載舟亦能覆舟，特斯拉就是一個帶動情緒的反面個案。馬斯克曾是很多人心目中的英雄，但自從在他跳入政治圈後，得罪了許多歐洲和美國客戶，現在很多人不買特斯拉，就是因為在情緒上對馬斯克不爽。

不過，負面情緒也有可能帶來新商機，比如說感到孤獨、憂鬱時，需要找人陪伴，「AI伴侶」就是這個背景下的產物。

台灣文化產業近年雖有小驚喜，但沒有面向世界，只能在小範圍內自我滿足，但無法帶動多數人的情緒。展望未來，越來越多的人會因為情感驅動消費，而不再著重於功能、價格或品質，唯有觸動人們深層的感覺，才是商品成功的關鍵！

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《原文當代最強品牌力不是科技，是情緒：Labubu教會我們的事》