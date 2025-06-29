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大陸汽車價格戰要喊停了？傳比亞迪7月起取消一口價

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸車企巨頭比亞迪的促銷策略牽動大陸整體車市的價格。（中新社）
大陸車企巨頭比亞迪的促銷策略牽動大陸整體車市的價格。（中新社）

大陸網路近日流傳比亞迪將自7月1日起啟用新的購車方案，此前限時「一口價」的方案將取消。外界認為比亞迪可能喊停價格戰。但截至目前，比亞迪官方未有公開回應。

綜合21世紀經濟、每日經濟新聞報導，大陸網上28日流傳出一份「緊急通知」，內容寫著「2025年7月1日00:00起，比亞迪將啟用新購車政策，此前報價方案、政策即將全部作廢」。

一位北京某比亞迪海洋網門店銷售員稱，公告內容為真。另一位比亞迪王朝網銷售員也表示，7月1日起各項購車政策大調整，「要買車就抓緊時間，6月30日之前還能享受限時『一口價』政策，到7月1日就全部取消了。」

所謂的「一口價」為部分品牌應對競爭壓力的關鍵舉措，即價格全國統一，不論區域、不分經銷商，同時降價，這也是大陸車企自2024年下半年以來促銷常見手法。此外，比亞迪在5月23日宣布新一輪價格調整，旗下王朝網、海洋網共計22款智駕版車型限時促銷，降價的車型數量、力度罕見，被視為再掀起價格戰的戰火。

不過，也自5月開始，大陸官方開始釋出反價格戰、反內捲競爭的聲浪。5月31日，中汽協發布「維護公平競爭秩序 促進行業健康發展」倡議書，該倡議隨即獲得大陸工信表態，指出車企無序「價格戰」是「內捲式」競爭的典型表現，將加大整治力度，配合相關部門開展反不正當競爭執法。

外界普遍認為，在價格戰上，作為大陸車企巨頭比亞迪的促銷策略牽動整體車市的價格。今年6月初的比亞迪年度股東大會上，面對陸媒提問如何看待中汽協關於反內捲倡議提問時，比亞迪董事長王傳福未有正面回應。

大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，2025年降價促銷力度大幅降低，尤其是3—5月的降價車型大幅減少，不過5月有所回升，5月明確宣布降價或新車新定價的僅有12款，同年降價車型數量僅多於今年1月。由於競爭分化，5月新能源車促銷力度回升較大，至11%的中高位，較同期增加1.3個點促銷，較上月增長1.6個百分點。

大陸網路近日流傳比亞迪將自7月1日起啟用新的購車方案，此前限時一口價的方案將取消。外界認為比亞迪可能喊停價格戰。（圖／取自21世紀經濟報導）
大陸網路近日流傳比亞迪將自7月1日起啟用新的購車方案，此前限時一口價的方案將取消。外界認為比亞迪可能喊停價格戰。（圖／取自21世紀經濟報導）

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