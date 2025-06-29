遭加拿大要求停業 海康威視批罔顧事實、歧視打壓

加拿大政府日前以國家安全為由，要求大陸監視器製造商「海康威視」停止在當地所有業務。海康威視最新回應稱，該做法罔顧事實，希望加政府尊重法治，實事求是。

環球時報報導，海康威視29日對該報回應表示，強烈反對加拿大政府以所謂的「國家安全擔憂」為由，作出海康威視加拿大公司在120天內關停的決定。

海康威視指出，加拿大政府基於對中國大陸《國家安全法》、《國家情報法》等法律條文的錯誤解讀，重點針對海康威視國有控股的股權結構，在沒有任何證據的情況下，無端指控海康威視在加業務可能損害其「國家安全」，進而要求關停海康威視加拿大公司。這種做法罔顧事實，嚴重缺乏程序公正和透明，是針對中國企業的歧視和打壓。

海康威視強調，其成立於中國，業務覆蓋全球。一直以來恪守商業倫理，嚴格遵守業務所在地的法律法規，開展全球業務的合法合規經營。該公司希望加拿大政府尊重法治，實事求是，為全球企業營造公平、公正、非歧視的環境，而非以臆想和偏見為由採取歧視行動。

此前，駐加拿大使館發言人針對加拿大政府此舉表示，嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，中方對此強烈不滿和堅決反對。同時堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓中國企業的錯誤做法。並敦促加拿大方面立即改弦更張，停止把經貿問題政治化、泛安全化，停止對中國企業的無理打壓。且稱中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

加拿大工業部長趙美蘭（Mélanie Joly）28日通過社群平台X表示，加拿大政府以國家安全為由，要求大陸視訊監控和通訊設備製造商海康威視在加拿大境內全面停止營運。並禁止加拿大政府部門、機構和國有企業採購或使用海康威視產品。政府將進一步審查現有資產，確保遺留在市場的海康威視產品不會繼續被使用。

海康威視在2019年被美國川普政府列入黑名單，並在2022年被美國聯邦通信委員會（FCC）禁止在未經授權的情況下向美國銷售設備；2021年以來，英國方面多有聲音指出要禁止海康威視設備，海康威視2022年曾通過BBC發布聲明指出，該公司在整個業務運營中都尊重人權。並指出，監控設備一直在英國打擊犯罪和恐怖主義方面發揮著關鍵作用。