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呼籲扶持「專精特新」中小企業 鄭永年：大企業救不活就讓它死

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年呼籲大陸官方「抓小放大」，減少對大企業的資源投入，轉為扶持中小企業。圖為鄭永年今年3月在博鰲亞洲論壇一場分論壇發言的資料照。（新華社）
廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年呼籲大陸官方「抓小放大」，減少對大企業的資源投入，轉為扶持中小企業。圖為鄭永年今年3月在博鰲亞洲論壇一場分論壇發言的資料照。（新華社）

國際政經局勢變化，有觀點認為大陸官方以往集中資源在大企業上策略得調整。廣州粵港澳大灣區研究院理事長鄭永年近日就呼籲大陸官方應「抓小放大」，減少對大企業的資源投入，轉為扶持中小企業，尤其是「專精特新」（專業、精細、特色、創新）型中小企，「如果這些企業（大企）實際上是救不活的，還不如讓它死了算了。」

明報報導，鄭永年在第二十屆中國國際中小企業博覽會「中國—東盟中小企業RCEP規則推廣會」論壇表示，「廣州、深圳幾百億幾百億地救恒大，現在深圳又要救萬科，我認為是不好的，如果這些錢用來扶持中小企業，每家『專精特新』有三、五千萬就很好了。」

鄭永年指北上廣深，乃至各省會城市都有「大而不能倒」的企業，這些大企「綁架政府」，而且「企業愈大、愈依賴政府」，佔用政府過多資源，資金使用效率低下，又形成壟斷地位，令中小企難以生存。

鄭永年稱，如果政府向大企傾斜，這些企業容易被「easy money」沖昏頭腦而作出錯誤決策，恒大就是其中一例。「政府為了『保交樓』，在社會穩定的層面去補救可以，但不能指望『救活』房地產企業，再靠它去帶動經濟，因為房地產的時代已經過去了。」

鄭永年認為，政府扶持企業成長壯大後就應該退出，讓大企依靠自身能力獲得資金和支持繼續發展，「如果這些企業實際上是救不活的，還不如讓它死了算了。」

鄭永年建議，在貿易戰背景下，更應發展中小企，因為大企如華為易被當成「箭靶」，「中國很多中小企業，只做一個產品的某幾個零件，這些美國無法生產。從川普第一任期起，到拜登延續他的政策，中美貿易戰已經打了快要8年，中國對美出口還有5,200多億美元（指2024全年），中小企業佔很大部分。」

鄭永年又舉例稱，江蘇太倉的德國中心產業園數年前引進100多家德國中小企，如今已發展到500多家，「我們政府的招商引資也應改變思路，不要老盯著世界500強。這些外資的中小企也是貿易戰打不垮的」。

值得注意的是，大陸官方自1990年代以來確立「抓大放小」，時任國務院副總理朱鎔基在1993年主導國企改革時提出「抓大放小」，即集中資源發展大型國企，一些地方中小型國企則放開私有化或允許其破產結業。鄭永年則認為，在30多年後的今日，前述策略應該調整。

大陸央企萬科集團身陷泥淖，深圳國資深鐵集團近年接手，日前萬科2024股東會上，深圳市地鐵集團董事長，萬科集團董事長辛杰已坐在「C位」，並稱已時間換空間來化解萬科的風險。

深圳 恒大 廣州 中小企業

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