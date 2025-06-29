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加拿大下令海康威視停運 中方：反對歧視打壓中企

中央社／ 台北29日電
加拿大政府基於國安考量，日前命令中國監視器製造商海康威視（Hikvision）停止在加拿大境內營運。路透
加拿大政府基於國安考量，日前命令中國監視器製造商海康威視（Hikvision）停止在加拿大境內營運。路透

加拿大政府基於國安考量，日前命令中國監視器製造商海康威視（Hikvision）停止在加拿大境內營運。中國駐加拿大大使館表示，堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓中企的錯誤做法，將採取必要措施維護中企的正當合法權益。

中國駐加拿大大使館發言人28日表示，加拿大政府27日以所謂「國家安全」為由，命令海康威視加拿大有限公司停止在加拿大營運並關閉加拿大業務，嚴重損害中國企業的合法正當權益，干擾破壞中加正常經貿合作，中方對此強烈不滿和堅決反對。

該發言人表示，中國政府一貫鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守當地法律的基礎上展開對外投資合作。中方堅決反對任何泛化國家安全概念、濫用國家力量歧視打壓中國企業的錯誤做法。

該發言人又表示，中方敦促加拿大方面立即改弦更張，停止把經貿問題政治化、泛安全化，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業正常經營提供公平、公正、非歧視的環境，多做有利促進中加經貿合作健康穩定發展的事。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。

路透社此前報導，海康威視又名杭州海康威視數位技術股份有限公司，近5年半來因為在中國新疆地區的業務與設備使用問題，已遭美國實施多項制裁與限制措施。

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）27日在社群媒體X上表示：「政府已認定海康威視加拿大公司持續在加拿大營運，會危害加拿大的國家安全。」

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