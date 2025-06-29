陸製造業PMI估緊縮 恐連續三個月處於收縮區間

大陸國家統計局將於明（30）日公布6月官方製造業採購經理人指數（PMI）。分析認為，美國關稅政策對全球經濟增長和大陸出口帶來不確定性，大陸6月製造業PMI仍在50榮枯線下方機率偏大，恐連續三個月處於收縮區間。

大陸5月製造業PMI為49.5，比前月上升0.5個百分點，但仍連續兩個月未超過榮枯線；非製造業商務活動指數為50.3，比上月下降0.1個百分點，非製造業總體延續擴張。

中國銀行表示，5月PMI數據反映因美中關稅談判初步取得成果帶來的外需回暖和生產反彈，不過價格指數的低迷和產成品庫存的下降，反映供需錯配和企業預期仍然不足。海外「搶訂單」可能是為了提前備貨，對下半年出口或有透支現象。

財信金控首席經濟學家伍超明此前分析，美國關稅政策衝擊帶來的不確定性，對大陸企業生產、居民消費就業和預期產生現實性影響，對製造業構成負面衝擊，這在一定程度上對製造業PMI的回升幅度形成制約。