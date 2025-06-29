字節跳動徵才 強攻機器人

字節跳動旗下機器人團隊Seed，近期招募多個機器人相關業務負責人，包括機器人產品、機器人工程技術，以及具身智慧大模型負責人。顯示Seed在機器人及具身智慧領域加速布局的決心。

36氪報導，值得注意的是，字節跳動機器人團隊負責人孔濤，已於6月初離職，此次Seed團隊多個關鍵職位的招募，或許與團隊架構調整及業務戰略轉變有關。

其中，機器人產品負責人將主導產品團隊建設與管理，構建高效跨部門合作機制，確保產品從概念落地，到市場應用的全流程順暢推進；機器人工程技術負責人肩負著搭建機器人側工程體系的重任，為產品研發提供堅實的技術支持。

具身智慧大模型負責人則聚焦於核心演算法研發，涵蓋多模態感知、強化學習策略優化、世界模型構建等關鍵方向，推動模型在機器人場景的深度應用。

在機器人領域的密集動作，只是Seed多元業務版圖的一環。自2023年成立後，Seed早已涵蓋LLM、語音、視覺、世界模型、基礎架構等多個領域的研究。目前負責人為吳永輝和朱文佳。

吳永輝主要負責AI基礎研究探索工作，偏基礎研究，朱文佳主要負責模型應用相關的工作，偏模型應用，兩人都向字節CEO梁汝波匯報。

目前，在技術落地方面，Seed正成為字節AI業務的技術底座，研發的豆包大模型已支持豆包、扣子、即夢等超過50多個應用場景。

字節創始人張一鳴也對Seed極度關注。澎湃新聞報導，張一鳴一直高度關注AI業務，頻繁往返於北京和新加坡。自去年下半年起，他定期參與Seed核心技術團隊的討論會。

IT之家報導，在大陸，Seed 團隊主要集中在北京、上海、深圳、杭州等地辦公，2024年人數已超過200人，2025 年正式員工人數或超過300人。