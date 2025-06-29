大陸手機晶片一哥將上市 紫光展銳全球市占14% 排行第四 已完成輔導備案 擬在上海科創板IPO

新紫光集團旗下IC設計公司「紫光展銳」，繼日前已完成股份制改革工商變更後，已在上海證監局辦理IPO輔導備案，擬在上海科創板首次公開發行（IPO）股票並上市。

紫光展銳由上海兩大晶片設計公司展訊、銳迪科合併而成，目前為全球第四大手機晶片廠商，大陸排名第一。

圖／經濟日報提供

據紫光展銳官網，該公司是全球少數全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、RedCap、藍牙、電視調頻、衛星通信等全場景通信技術的企業之一。在核心的5G領域，紫光展銳是全球知名5G手機晶片企業，並在AI時代積極擁抱人工智慧，推出AI相關晶片產品。

每日經濟新聞報導，根據Counterpoint Research數據，2024年第4季，紫光展銳在智慧手機晶片全球市占為14%，僅次於聯發科、蘋果、高通，位列全球第四。

紫光展銳雖然在出貨量上位居全球前列，但在手機晶片性能上，仍與主流手機晶片廠商存在差距。

Counterpoint Research認為，由於紫光展銳長期演進技術（LTE）晶片在多家領先廠商中獲得設計採用，紫光展銳在2024年第4季度的出貨量有所增長。憑藉LTE產品組合的推動，繼續在低端市場（99美元以下）擴大市占。

紫光展銳在出貨量方面，優於三星和華為海思。不過，主要針對低端市場，手機晶片性能弱於主流晶片廠商。

紫光展銳正在衝刺中高端，在MWC 2025世界移動通信大會上，中興推出兩款全新的5G手機「努比亞Neo 3 5G」和「努比亞Neo 3 GT 5G」。這兩款手機的定價分別為249歐元（新台幣7,326元）和299歐元（新台幣5,855元）。

努比亞Neo 3 GT 5G搭載紫光展銳T9100處理器，而努比亞Neo 3 5G則採用最新的紫光展銳T8300處理器。

根據Omdia監測報告，紫光展銳作為大陸國產晶片代表，獲得小米手機2%的供應市占。

分價格段看，聯發科（MTK）的系統級晶片（SoC）在小米智慧手機出貨中有95%運用在400美元（新台幣1.2萬元）以下的產品，而5%的產品在400美元以上。

而高通供應小米智慧手機的SoC中，有20%的SoC應用在小米的400美元以上智慧手機中。相比之下，紫光展銳幾乎100%的晶片應用在小米100美元（新台幣2,942元）以下的智慧手機中。