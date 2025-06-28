擴大歐洲市場版圖 比亞迪匈牙利車廠擴建

大陸新能源汽車製造商比亞迪逐步擴大在歐洲的事業版圖，當地時間27日，比亞迪在匈牙利科馬羅姆為其電動大巴和卡車工廠擴建項目舉行奠基儀式。

綜合陸媒報導，匈牙利外長西雅爾多當天在奠基儀式上表示，比亞迪將在該州投資建設一座新的電動巴士車工廠，年生產能力將達1,250輛電動巴士和卡車，為當地帶來620個工作機會。他還表示，大陸企業為匈牙利提供重要機會，新項目有助於提升匈牙利在電動汽車製造業中的地位。

匈牙利外交與對外經濟部長西雅爾多則表示，比亞迪發展勢頭迅猛，新項目有助於提升匈牙利在電動汽車製造業中的地位。

比亞迪從2005年開始通過在匈牙利的子公司推展在歐洲的業務，2016年在科馬羅姆建立電動大巴工廠；2023 年底宣布在匈牙利賽格德建設其第一個歐洲新能源乘用車生產基地；2025年5月，比亞迪宣布在布達佩斯設立歐洲總部，並設立新的歐洲研發中心。

據了解，比亞迪歐洲總部項目將創造2000個工作職位，承載銷售與售後、車輛認證及測試、車型本地化設計與功能開發三大核心職能。

在研發領域，比亞迪歐洲總部將首先聚焦智慧輔助駕駛技術與下一代汽車電氣化技術的深入研究。未來，比亞迪將與至少三所匈牙利高校開展聯合科研，並攜手當地供應商及企業，推動新能源汽車產業鏈升級。