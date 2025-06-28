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深圳國資接手萬科 新管理層坦言徹底化解風險仍需時間

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸知名房企萬科27日舉行2024年度股東大會。圖／取自每日經濟新聞
大陸知名房企萬科27日舉行2024年度股東大會。圖／取自每日經濟新聞

大陸知名房企萬科新晉董事會主席辛傑27日表示，2025年，萬科要以改革化險、融合發展為工作目標。他表示，改革化險工作正穩步推進，年內到期的公開債陸續完成兌付，但徹底化解風險仍需「以時間換空間」。

財新網報導，辛傑27日出席2024年度股東大會時表示，廣東省、深圳市有關部門高度重視萬科化險問題，積極協調金融機構大力支持；作為萬科大股東，深圳地鐵集團亦鼎力相助，支持萬科融資需求，公司保持融資規模總體穩定。

萬科在2025年面臨嚴峻的流動性挑戰。萬科全年共有16筆境內公開債到期或行權，存續本金規模合計人民幣326.4億元；同期，該公司還有兩筆境外債到期，存續本金規模約為人民幣36億元。

2025年前五個月，萬科完成新增融資和再融資合計人民幣341億元，平均融資成本保持在3.4%低位。年初至今，萬科已兌付人民幣165億元公開債務，年內已無到期境外債。今年下半年則還有八筆境內債要兌付，存續本金總額約人民幣197億元。

萬科執行副總裁、財務負責人韓慧華在股東大會上表示，公司將通過多種方式安排後續償債。一方面繼續加快銷售回款、合理平衡收支，力爭經營性現金流回正；另一方面將根據市場條件靈活採用市場化轉讓、資產證券化、引入戰投、擴大合作等策略適時補充流動性。

萬科是大陸著名房地產開發商之一，這幾年受大陸房地產低迷影響，去年陷入債務危機，流動性短期承壓，該公司同時透過積極變賣資產、高層降薪等方式還債。2025年以來，由於債務缺口規模巨大，萬科化債問題只能依靠決策高層及屬地政府出手協調。在今年春節假期前後，深圳國資迅速接手萬科日常經營管理。

新一任高管團隊中，董事會主席辛傑，執行副總裁李鋒、華翠、李剛，董事會秘書田鈞，此前都是在深圳國資旗下公司任職，他們在此次股東大會上首次以萬科管理層身份亮相；代表萬科原管理層的郁亮、韓慧華亦參加活動。

現金流 債務危機 人民幣

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