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陸央行貨幣政策委員會召開例會 分析指短期降準降息迫切性不大

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中國人民銀行貨幣政策委員會近期召開今年第二季例會。 (中新社)
中國人民銀行貨幣政策委員會近期召開今年第二季例會。 (中新社)

中國人民銀行貨幣政策委員會近期召開今年第二季例會，陸媒梳理發現，相比一季度例會，此次例會出現幾個關鍵變化，包括對經濟形勢判斷更加樂觀，市場預期短期降准降息的迫切性不大，其次是再度關注物價低迷的問題，並調整對匯率的定調。

據中國人民銀行27日消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2025年第二季度（總第109次）例會於6月23日召開。

界面新聞報導，此次例會首先是對經濟形勢判斷更加樂觀，不再提「擇機降準降息」，而稱「靈活把握政策實施的力度和節奏」。東方金誠首席宏觀分析師王青認為，五月降準降息落地，當前正處於政策觀察期，加上上半年經濟運行偏強，近期再度實施降准降息的迫切性不大。

但王青也指出，鑒於中美經貿談判還將經歷一個複雜曲折的過程，外部環境波動對出口的影響將主要在下半年顯現，在物價水平偏低的背景下，預計下半年大陸央行還會繼續降息降準。

其次是再度關注物價低迷的問題，此次例會提到宏觀經濟的挑戰時，新增「物價持續低位運行」的表述。一位東部地區城商行金市投資總監表示，當前情況下，提振物價貨幣政策能做得非常有限，非貨幣政策可做得就比較多，比如反內卷。

匯率的定調也出現變化。今年一季度末市場存在貶值預期，人民幣匯率貶值壓力較大。因此一季度例會表示「堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險」，隨著美元指數近期跌至2022年3月以來的新低，此次例會刪除了上述的「三個堅決」。

結構性貨幣政策方面，此次例會新增「加力支持科技創新、提振消費，做好兩重、兩新等重點領域的融資支持」的表述。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，大陸經濟政策的著力點在於擴大國內需求，大力提振消費，其中服務消費是消費升級擴容的重要著力點。

貨幣 中國人民銀行

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