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學者：除非中國成消費大國 否則不會變富裕國家

中央社／ 台北28日電

世界經濟論壇日前在中國天津舉辦，學者金刻羽說，中國可大談科技優勢、人工智慧等，但除非中國成為消費大國，否則它永遠不會成為富裕國家。她還建議把消費作為衡量地方政績的標準之一。

世界經濟論壇（World Economic Forum，又稱為「夏季達沃斯論壇」（Summer Davos）24日至26日在天津舉行。來自中國、目前但任香港科技大學工商管理學院教授的金刻羽在一場分論壇中，對中國當前經濟提出看法。

新加坡聯合早報26日報導，金刻羽說，中國可大談科技優勢、人工智慧以及所有相關話題，但「除非中國成為消費大國，否則它永遠不會成為富裕國家」，像韓國和日本等就實現這樣的轉型。

她說，中國在政經方面，仍以生產為導向，一切圍繞著技術、競爭力與生產。在討論刺激政策從供給導向，轉向需求導向時，如果地方政府之間的競爭，能將消費作為衡量成功的標準之一，「那就太棒了」。

金刻羽也提到，中國必須轉型為消費大國的另一原因——給其他國家一個機會，成為全球供應鏈的參與者。

她說，中國產品不斷出口外銷，其實是中國面對的大問題，其涉及的不是效率，而是與他國的和諧問題，這關乎中國給其他國家機會，讓他國也能成為全球供應鏈及各個行業的參與者。金刻羽強調，「中國最好提高國內消費，並協調這種關係」。

消費的前提是就業。金刻羽說，就業機會就在服務業，但目前中國的服務業僅聘用約47%的勞動力，僅占國內生產毛額（GDP）的5成左右，為此她呼籲官方進一步開放服務業領域。

國際貨幣基金中國處前處長、康乃爾大學經濟學教授普拉薩（Eswar Prasad）則指出，人工智慧和高科技雖給中國經濟帶來無限可能，但經濟當下仍面對房地產和就業問題，這給整個經濟造成壓力，並抑制消費。

據第一財經報導，普拉薩建議，中國不應僅準備好應對外部衝擊，要開始考慮更長期的目標和實現路徑。結構性改革依然很重要，「技術創新的力量是巨大的，但其發展需要正確的宏觀經濟學支撐」。

服務業 供應鏈

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