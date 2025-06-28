「不會在國安方面妥協」加拿大政府要求海康威視停止在其境內營運

加拿大工業部長趙美蘭（Mélanie Joly）表示，加拿大政府以國家安全為由，要求大陸視訊監控和通訊設備製造商海康威視在加拿大境內全面停止營運。

據聯合早報，趙美蘭在社群媒體上X發文表示，在根據加拿大投資法完成國家安全審查後，加拿大政府要求海康威視加拿大分公司在加拿大境內全面停止營運，並結束在加拿大的業務。

趙美蘭稱，在經過多層審核和評估加拿大安全與情報機構提供的資訊和證據後，加拿大政府確定海康威視加拿大分公司在加拿大繼續經營，將損害加拿大的國家安全。

她指出，這次對海康威視的審查不擴及該公司在加拿大以外的附屬業務，但強烈鼓勵所有加拿大人關注這一決定，並根據情況自行做主。

趙美蘭也提到，加拿大政府同時禁止政府部門、機構和國有企業採購或使用海康威視產品。政府將進一步審查現有資產，確保遺留在市場的海康威視產品不會繼續被使用。

她最後強調，加拿大政府歡迎外國投資，但絕對不會在加拿大國家安全方面作出妥協。

路透指出，加拿大去年表示正在審查一項對包括海康威視在內的大陸監控裝置公司實施制裁的申請，此前人權倡導者指控這些公司正在幫助新疆的鎮壓和高科技監控。

公開資料顯示，海康威視曾在2019年被美國川普政府列入黑名單，並在2022年被美國聯邦通信委員會（FCC）禁止在未經授權的情況下向美國銷售設備。FCC表示，這些公司的服務和設備對美國國家安全構成「不可接受的風險」。