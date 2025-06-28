小米YU7熱賣 交付時間最長要等超過一年

小米YU7在26日晚間開賣引發搶購潮，數據顯示，下單預訂小米YU7的等候隊伍越來越長，最久要等到一年後才能交付。大陸二手平台上並已出現多則買家要加價轉賣的資訊。

小米披露數據顯示，YU7在開賣3分鐘內大定28.9萬台，開賣18小時後，小米YU7鎖單量已經突破24萬台。

據澎湃新聞，上述提到的「大定」是指支付訂金後七天內，可以隨意修改配置，之後自動「鎖單」，配置、車牌所有人、交付中心等訂單資訊都無法修改，訂金不退。盡快鎖單才能正式排產。

此次小米開售YU7時分為兩批車型，一種是「準現車」，型號都是YU7 Max，起售價人民幣35.04萬元，鎖單金額人民幣2萬元，鎖單後1-5周交付，這批準現車在開售當晚就已全部售罄。

另一種為「定製新車」，人民幣25.35萬元起跳，包括標準版、Pro和Max，鎖單金額人民幣5000元，發售時顯示鎖單後預計8月開啟首批交付。28日的資料顯示，目前標準版鎖單後最快53-56周交付，Max的交付時間則為33-36周。

與之形成對比的是，在閒魚等二手交易平台上，溢價轉讓YU7的訂單隨處可見，最高轉手價格達到人民幣2萬元。

有賣家標示「標價1.5萬元，最低轉讓價1萬元」，他稱自己並非黃牛，而是SU7車主，此次轉手訂單，純粹是出於好奇心理；另一位賣家稱搶到三台現車，要以加價人民幣4000元轉手。

一位黃牛表示，目前只收「準現車」YU7 Max，因為標準版本和Pro版本的交付時間尚未確定，難以確認是否能年內提車。目前給到車主的溢價是人民幣4000元，但轉賣出手的價格則高達人民幣1.7萬元。

汽車分析師、國際智能運載科技協會秘書長張翔坦言「從目前的鎖單數據來看，確實可能存在一定的黃牛、水軍」，在造車新勢力中，小米推出新車的速度其實是最慢的，這也一定程度提升了其新車的火爆程度，目前其面臨的最大考驗還是交付能力方面。