SHEIN據報擬秘密向港交所遞交IPO草案

大陸跨境電商平台SHEIN過去幾年嘗試在美國和英國上市未果，近期該公司據報擬秘密提交香港上市的招股書草案。該行動一旦獲得核准，將成為港交所罕見允許未公開招股文件的大型上市案。

路透引述消息人士，SHEIN計劃最快於本周秘密提交申請，另有消息人士稱，提交工作預計會在30日完成。

保密提交方式允許企業在更長時間內保留其營運與財務資訊的機密性，並可在不公開披露的情況下進行監管審查流程。

按規定，香港交易所允許已在紐交所或納斯達克等海外受認交易所上市的公司，在進行二次上市時採用保密申請方式。在某些情況下，例如海外上市母公司進行分拆，交易所也可酌情豁免公開發布招股資料的要求。此類保密方式在美國常見，但在香港仍屬罕見。

SHEIN的招股文件等資料將在通過港交所聆訊之前保持不公開。SHEIN必須先取得大陸證監會（CSRC）的批准，方可進行香港上市，目前尚不清楚是否已獲得口頭許可。

這次保密提交將讓香港和大陸監管單位能先對SHEIN的上市申請進行審查，並私下提出問題與修改意見，為最終公開招股聽證會做準備，而不會馬上遭受市場或潛在投資人的公開審視。

報導指出，SHEIN前兩次申請在紐約與倫敦掛牌，分別因中方未給予批准，以及英國監管單位雖放行但未實現而無疾而終。此番轉向香港，除希望突破審查障礙外，也試圖在SHEIN估值從2022年高點縮水三分之一後，重塑投資人信心。