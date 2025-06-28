陸「懲獨22條」滿一年 陸國安部稱連續破獲台灣間諜竊密案件

大陸自去年6月發布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（懲獨22條）至今已逾一年，大陸國安部今早發文指出，該《意見》充分展現了依法維護國家統一的堅定決心與雷霆之力，並稱大陸國安機關「連續破獲台灣間諜竊密案件」，打掉一批間諜情報網絡。

文章並抨擊道，當前，民進黨當局為牟取一黨私利，對島內民眾大搞「綠色恐怖」，不擇手段打壓異己，置人民福祉於不顧；對美西方貼靠逢迎、挾洋自重，棄民族大義如敝屣，理當反華勢力遏華「馬前卒」；對大陸拒不承認「九二共識」，污衊歪曲「一國兩制」，視兩岸和平為兒戲，不斷謀獨挑釁。民進黨如此倒行逆施、罪行昭昭，最終只會把臺灣變成「火藥桶」「彈藥庫」，將臺灣民眾置於兵兇戰危的深淵。追隨臺獨末路戰車，只會淪為民進黨公器私用的工具，只會化為臺獨分裂勢力「以武謀獨」的炮灰，只會墮落為中華民族的歷史罪人！

大陸國安部28日發文表示，《意見》為捍衛國家主權和領土完整提供了有力的法律武器，向台獨分裂勢力發出明確嚴厲警示，充分展現依法維護國家統一的堅定決心與雷霆之力。

文章稱，《意見》印發一年來，有關部門充分發揮職能作用，包括2024年8月，浙江省溫州市中級人民法院以「分裂國家罪」判處楊智淵有期徒刑九年，剝奪政治權利三年；今年2月，上海市第一中級人民法院以「煽動分裂國家罪」判處台灣八旗文化總編輯李延賀有期徒刑三年，剝奪政治權利一年，並處沒收個人財產人民幣五萬元。

此外，大陸國家安全部等部門點名公布台灣資通電軍多名參與策劃、指揮及實施對祖國大陸開展網攻竊密、滲透策反的人員身份資訊，堅決挫敗倚網謀獨行徑，形成有力震懾打擊效果。

文章還提到，大陸國家安全機關持續重拳出擊，連續破獲台灣間諜竊密案件，打掉一批在祖國大陸布建的間諜情報網絡，對情報滲透和分裂破壞活動依法嚴懲不貸，有力維護國家安全。

大陸國安部表示，繼「2018—雷霆」「迅雷—2020」專項行動之後，國家安全機關將持續堅決落實《意見》要求，充分履職盡責，依法嚴厲打擊台獨頑固分子違法犯罪行為，迎頭痛擊台獨分裂勢力和外部干涉勢力囂張氣燄。

大陸國安部去年8月也曾發文稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件，打掉一大批在祖國大陸布建的間諜情報網絡」，陸委會當時對此表示，所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績，吹牛膨風；就是再次公開宣示，中共國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成台獨分裂勢力或間諜。