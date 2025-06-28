兩岸快遞／陸文化產業2024年亮眼 九大行業營收全成長

大陸國家統計局發布2024年全國文化及相關產業發展情況報告顯示，2024年中國文化及相關產業營業收入規模人民幣19.1兆元（約新台幣78兆元），再創歷史新高，年增7.1%，去年文化產業主要的九大行業全面成長，其中，文化裝備生產、新聞信息服務、內容創作生產、創意設計服務四個行業營收成長較快，分別年增11.2%、8.6%、8.4%和7.2%。

北京／外資看好各項政策助攻 上調今年經濟成長預估

6月以來，外資法人機構密集發聲，力挺大陸資產，包括高盛、摩根士丹利、德意志銀行及野村證券等多家外資法人機構不僅上調2025年大陸經濟增長的預期，還表示看好大陸股票市場後續表現，主因大陸貨幣和財政政策將持續發力。

北京／全國內河航道體系升級 帶動貨物運量大增

大陸交通部表示，近年大陸內河航道網絡體系不斷完善，內河港口和航道能力的提升，2024年內河貨運量達到49.5億噸，是2012年的2.2倍，貨物周轉量達2.2萬億噸公里，是2012年的2.9倍，長江、西江、京杭運河等主幹線能力持續提升。

臨沂／進口商品博覽會開幕 逾5,000家採購商參加

第四屆RCEP區域（山東）進口商品博覽會在臨沂國際博覽中心開幕。本屆博覽會為期三天，以「E路出海·共鏈全球」為主題，設置11個展區1,200餘個展位，吸引300多家國際供應商和5,000多家境內外採購商參加。

上海／特斯拉儲能超級工廠邁步 實現95%零件在陸國產化

特斯拉上海儲能超級工廠自2月投產以來，成為特斯拉全球第二座儲能超級工廠，主要產品為Megapack儲能系統，目前上海儲能超級工廠生產的儲能產品，已經實現95%以上零部件的大陸國產化。

重慶／渝廈高鐵全線貫通 前往長沙不用4小時

渝廈高鐵重慶東至長沙段全線貫通，這是「八縱八橫」高鐵網的重要組成部份，重慶至長沙搭高鐵最快3小時53分可達，旅行時間大幅壓縮，成渝地區雙城經濟圈與長株潭城市群間聯繫更加緊密，將為沿線經濟社會發展注入強勁動能。

深圳／榮耀與中信證券簽署協議 將開啟股票IPO流程

大陸證監會網站公布榮耀終端公司的IPO上市輔導備案報告，報告顯示榮耀已與中信證券簽署上市輔導協議，預計2026年3月完成輔導準備，這意味著榮耀從華為公司獨立出來近五年後，終於開啟股票IPO的正式流程。

廣州／6月房市穩定復甦 二手宅成交數月增7%

廣州市房地產中介協會發布數據顯示，6月（5月26日至6月25日）廣州市二手住宅成交套數和面積分別比5月增長7.18%和8.03%，達到9,891套、99.64萬平方米，顯示中國四大一線城市之一的廣州房市穩定復甦。

香港／舉辦首屆低空經濟論壇 吸引逾250位業者參加

首屆香港低空經濟論壇舉辦，匯聚來自政、產、學、研的領袖，聚焦低空經濟的政策方向、技術發展與未來應用，並深入探討監管安排、跨境協作及基建配套等議題，吸引逾250位本地及海外業者參加。