小米新車熱銷 股價飆高

小米汽車旗下首款電動休旅車YU7上市後，銷售表現遠優於預期，推升小米股價至歷史新高。小米集團董事長雷軍說：「拿到這麼多訂單還是挺激動的，遠超我的想像，大家一起見證了中國汽車工業的一個奇蹟。」

從銷售表現來看，小米YU7開賣3分鐘後大定（支付訂金人民幣5,000元）超過20萬輛，1小時後大定超過28.9萬輛。開賣18小時的鎖單量（已經確認並鎖定訂單數）已突破24萬輛。遠優於去年開賣的小米SU7首日訂單8.9萬輛。

受銷量提振，小米集團股價昨（27）日開高走高，收盤上漲3.6%收在58.95港元，創下歷史新高，小米市值也來到1.5兆港元（約新台幣5.7兆元）的新高。

香港經濟日報指出，小米直接將小米YU7鎖定特斯拉Model Y，按照Model Y今年前五個月在大陸市場的零售銷量12萬6,643輛，意味小米YU7上市一小時的訂單量已遠高於Model Y前五個月銷量。

花旗稱，YU7的訂單有利於實現花旗對小米今年40萬輛電動汽車出貨量的目標，進一步的電動汽車產能擴張計畫或將提振投資者信心。下一個催化劑是2025年第2季業績或第3季業績指引。

花旗指出，若不考慮產能限制，YU7月銷量可達6至8萬輛，有望顯著提升電動車業務利潤率可見度。YU7的上市對小米有利，其次是雷射雷達技術公司禾賽科技和電池製造商寧德時代。

高盛表示，消費者對小米YU7需求遠超該行及市場預期，將有助鞏固小米在陸高端汽車市場領導地位。