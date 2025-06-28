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陸工業企業利潤5月暴跌 採礦、石油、汽車業等獲利都衰退

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
大陸今年前五月全國規模以上工業企業利潤年減1.1%，尤其5月單月年減9.1%是翻轉主因。 （新華社）
大陸今年前五月全國規模以上工業企業利潤年減1.1%，尤其5月單月年減9.1%是翻轉主因。 （新華社）

美中關稅戰所造成的衝擊和內需不振的影響陸續顯現。大陸國家統計局昨（27）日公布，今年1到5月，大陸全國規模以上工業企業利潤從擴張轉為萎縮，年減達1.1%，尤其5月單月年減9.1%是翻轉主因，包括採礦業、石油業及汽車業獲利都衰退。

大陸官員對此解讀，這是受有效需求不足、工業品價格下降及短期因素波動等多重因素影響。

在此之前，今年1到4月，大陸全國規模以上工業企業獲利成長1.4% ，較今年前三月加速0.6個百分點，當時官方形容為「延續恢復向好態勢」。

據界面新聞，大陸國家統計局發布數據指出，1至5月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣2兆7,204.3億元，較去年同期下降1.1%。此外，5月單月，大陸全國規模以上工業企業利潤年減9.1%，成為前五月表現從擴張轉為萎縮的主因。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧分析，受有效需求不足、工業品價格下降及短期因素波動等多重因素影響，1到5月大陸規模以上工業企業利潤下降；從利潤構成看，投資收益等短期因素的去年同期基數較高，拖累1到5月規模以上工業企業利潤增速1.7個百分點。

于衛寧表示，1到5月，大陸各地有關部門加大力度推動「兩新」政策落地實施，有效釋放內需活力，帶動通用設備、專用設備行業利潤較去年同期分別增長10.6%、7.1%，下階段，要實施好更加積極有為的宏觀政策，著力做強大陸國內大循環，強化創新驅動，扎實推進工業高質量發展，為工業企業效益恢復打下穩固基礎。

關稅戰 美中

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