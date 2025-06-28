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阿里組織瘦身 管理層年輕化

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴。路透
阿里巴巴。路透

阿里巴巴發布2025財年年報，在年報致股東信中提到，阿里合夥人組織瘦身，總數從26人精簡至17人，更聚焦業務一線負責人，核心管理層進一步年輕化。包括前董事長張勇、戴珊、彭蕾、武衛、俞永福等9人已退出合夥人之列。

每日經濟新聞報導，整體看來，退出的合夥人均已不再擔任核心業務一號位，或是早已退居二線。其中，彭蕾、戴珊為阿里創始人，此次也從合夥人組織退休。

現任合夥人主要由核心業務一號位和技術負責人構成，除了阿里集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘之外，還包括電商事業群CEO蔣凡，虎鯨文娛集團董事長樊路遠，高德地圖董事長劉振飛，阿里巴巴集團CTO、餓了麼董事長吳澤明，菜鳥集團董事兼CEO萬霖等。技術負責人則包括達摩院院長張建鋒、阿里雲副總裁蔣江偉等。

值得注意的是，股東信中宣布，為了回饋股東的信任與支持，2025財年將派發年度及特別股息46億美元（新台幣1,342億元），較2024財年額外派發5億美元。

阿里巴巴2025財年（2024年4月至2025年3月）年報營收人民幣9,963億元，年增6%；淨利潤人民幣1,259億元（新台幣5,287億元），年增77%。阿里雲財年收入突破雙位數增長，AI相關產品收入連續七個季度實現三位數增長。

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