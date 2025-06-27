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中國「禁酒令」加上經濟冷 茅台半年跌價2成

中央社／ 台北27日電
中國當前經濟偏冷，高價白酒飛天茅台價格也直直落，今年已下跌20%。分析指出，當下的消費環境已經改變，加上官方「禁酒令」影響，高價酒已經不像以往炙手可熱。圖為貴州茅台酒。中新社
中國當前經濟偏冷，高價白酒飛天茅台價格也直直落，今年已下跌20%。分析指出，當下的消費環境已經改變，加上官方「禁酒令」影響，高價酒已經不像以往炙手可熱。圖為貴州茅台酒。中新社

中國當前經濟偏冷，高價白酒飛天茅台價格也直直落，今年已下跌20%。分析指出，當下的消費環境已經改變，加上官方「禁酒令」影響，高價酒已經不像以往炙手可熱。

飛天茅台是貴州茅台酒廠生產的53度醬香型白酒，面向高端市場，除了是高淨值人士社交場合上的飲品，也被認為有投資價值，常被炒作。

但今年以來，飛天茅台的批發和零售價格都持續下探，6月上旬批發價已跌破每瓶人民幣2000元（約新台幣8000元）的「心理防線」，近日再跌至每瓶1800元左右。

甚至在標榜低價的平台拼多多，部分店鋪販售的兩瓶裝飛天茅台的價格低至3400元，平均一瓶只需1700元。

根據紅星新聞，6月中旬時，已有白酒回收商表示，現在都在降價收飛天茅台，「價格高的話根本賣不出去，有可能要砸在手裡，我都虧了快一輛奔馳（賓士）了」。最近已經有很多酒商暫停收酒，因為不好賣。

白酒行業分析師蔡學飛說，飛天茅台批發價持續走低，是多重因素共同作用的結果。首先，端午旺季市場需求不及預期，經銷商為加速資金回籠，不得不採取賠本出貨策略，加劇了價格下行壓力。其次，電商平台的618促銷也明顯衝擊市場，進一步拉低了市場平均價格。再者，當下消費環境已經發生顯著變化。

山東新媒體風口財經報導，中國酒業獨立評論人肖竹青說，茅台酒是經濟熱度的晴雨表，也是高凈值人群社會交往頻次的風向標，現在整個高凈值人群的信心偏弱，交流頻次減少，所以茅台酒的消費頻次也在減少。

據報導，目前整個白酒行業都陷入價格保衛戰。五糧液、洋河、瀘州老窖等多家酒企已發布停貨通知以便「控貨挺價」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

茅台 拼多多

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