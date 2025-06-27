稀土出口 中國：依法審批 美需取消限制措施
有關中國向美國出口稀土，中國商務部新聞發言人今天表示，近日經批准，雙方進一步確認框架細節，中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對中採取的一系列限制性措施。
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）證實，美中已敲定上月在日內瓦達成的貿易諒解，包括盡快交付稀土給美方。
據中國商務部網站消息，有記者問，近日，美方有關官員和媒體稱，中美已就落實日內瓦共識的框架達成了補充諒解，中國將加快向美國出口稀土，美方相應取消對中有關限制措施，中國商務部對此有何評論？
中國商務部今天以未署名的新聞發言人回應，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊於6月9日至10日在倫敦舉行經貿會談，就落實兩國元首6月5日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的框架達成原則一致。
中國商務部發言人說，倫敦會談後，中美雙方團隊保持著密切溝通。近日，經批准，雙方進一步確認了框架細節。中方將依法審批符合條件的管制物項出口申請。美方將相應取消對中採取的一系列限制性措施。
他表示，期望美方與中方相向而行，按照兩國元首6月5日通話重要共識和要求，進一步發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。
中國今年5月在日內瓦與美國舉行會談期間，承諾會取消自4月2日以來對美國實施的非關稅反制措施，不過尚不清楚部分措施將如何取消。
6月9日至10日美中在倫敦舉行會談，據報導，稀土問題是談判焦點。
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