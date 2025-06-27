亞投行成立10年 投融資總額僅達預期6成

由中國主導的亞洲基礎設施投資銀行（AIIB，亞投行）近期舉辦年會，宣布成立10年來，成員數量增長近一倍，融資總額超過600億美元。但據日媒報導，按亞投行成立時設置的目標，僅達到預期的6成。

據21世紀經濟報導今天報導，亞投行24至26日在北京舉辦第10屆理事會年會。報導指出，今年是亞投行成立10週年，成員數量已從57個增加至110個，審核批准超過300個項目，融資總額超過600億美元，未來目標為到2030年年度貸款規模達到170億美元。

不過，據日經中文網報導，亞投行的成員數量雖然遠超過由日本和美國主導的亞洲開發銀行（ADB）的69個會員國，但其投融資額規模增長乏力。

亞投行在成立之初將投融資額定為每年100億至150億美元，計劃到2025年6月達到約950億美元，但實際上批准融資總額為600億美元，僅達到預期的6成。

報導分析，增加亞投行的投融資總額，除了從與其他國際開發金融機構的銀團貸款，增加單獨項目也是課題之一。

報導提到，亞投行成立之初到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）前，通過與世界銀行和亞洲開發銀行等其他國際金融機構的銀團貸款，提高業績。從案件數量來看，2019年有半數左右是與其他機構合作完成。

而在COVID-19疫情爆發後，亞投行也設立疫情相關貸款的專用額度。2022年的整體投融資中，提供給中國的投融資資金占1成。

此外，為獲得更多單獨項目，亞投行很有可能擴大境外基地，如果擁有離資金需求方較近的基地，案件的開拓和融資後的監管就會變得容易。據外媒報導，亞投行正在考慮在香港和新加坡設立新基地，這兩地有可能成為繼阿拉伯聯合大公國首都阿布達比之後的境外基地。

據中國財政部24日發布的消息，亞投行年會上，中方推薦的行長候選人、前財政部副部長鄒加怡當選下一任行長，任期5年，將於2026年1月上任，現任行長金立群將卸任。