陸全國人大常委會　免去苗華中央軍委委員職務

共軍高層苗華去年11月，被通報涉嫌嚴重違紀，停職檢查後，繼兩個月前遭罷免大陸全國人大代表職務，據大陸官媒新華社，在今天閉幕的第十四屆大陸全國人大常委會第十六次會議上，也表決通過，免去了苗華的中央軍事委員會委員職務。

第十四屆大陸全國人大常委會第十六次會議27日在北京閉幕，會議經表決，通過了新修訂的治安管理處罰法、新修訂的反不正當競爭法。大陸國家主席習近平分別簽署第49、50號主席令予以公佈。閉幕會由人大委員長趙樂際主持。

據公布，會議還表決通過了人大常委會關於批准《關於建立國際調解院的公約》的決定，關於批准2024年中央決算的決議，批准了2024年中央決算，和通過全國人大常委會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告。

據新華社，會議經表決，免去苗華的中央軍事委員會委員職務。

以及，任命鄭雁雄為大陸全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員；免去武增的全國人大常委會法制工作委員會副主任職務；通過關於接受武增辭去全國人大常委會委員職務的請求的決定。據報導，會議還表決通過了其他任免案。

69歲的苗華曾是共軍高層，在習上台後一路跨兵種調任海軍政治委員、升任中共中央軍委政治工作部主任，出任中央軍委委員，包括2015年晉升為上將，也是十九屆、二十屆的中共中央委員。

不過，去年11月28日，苗華被通報涉嫌嚴重違紀，停職檢查後，大陸全國人大常委會今年4月30日公告，苗華被罷免全國人大代表職務。另，據大陸全國人大常委會日前公布「關於個別代表的代表資格的報告」，當中提及被罷免全國人大代表職務的苗華「涉嫌嚴重違紀違法」，是大陸官方首次披露他涉嫌「違法」。