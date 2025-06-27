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陸前5月規模以上工業企業利潤年減1.1% 單月暴跌9.1%

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸今年前五月全國規模以上工業企業利潤年減1.1%，尤其5月單月年減9.1%成為翻轉主因。 （新華社）
大陸今年前五月全國規模以上工業企業利潤年減1.1%，尤其5月單月年減9.1%成為翻轉主因。 （新華社）

今年4月時美中關稅戰造成的衝擊、和內需不振影響或陸續顯現。據大陸國家統計局27日發布數據顯示，今年1到5月，大陸全國規模以上工業企業利潤從擴張轉為萎縮，年減達1.1%，尤其5月單月年減9.1%成為翻轉主因，官員對此解讀稱，這是受有效需求不足、工業品價格下降及短期因素波動等多重因素影響。

據界面新聞，大陸國家統計局27日發布數據指，1至5月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣2兆7204.3億元，較去年同期下降1.1%。

其中，1至5月，大陸國有控股企業實現利潤總額人民幣8709.5億元，年減7.4%較多；股份制企業實現利潤總額2兆0170.7億元，下降1.5%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額人民幣6856.8億元，增長0.3%；私營企業實現利潤總額人民幣7592.5億元，增長3.4%。

分類來看，1至5月，規模較大的有採礦業實現利潤總額人民幣3580.4億元，年減達29.0%較多。其餘還有紡織業下降1.8%，化學原料和化學製品製造業下降4.7%，石油和天然氣開採業下降10.4%，汽車製造業下降11.9%，煤炭開採和洗選業下降50.6%。

此外，截至五月底，大陸規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為人民幣72.9元，年減1.6元；人均營業收入為人民幣179.6萬元，年增加5.6萬元；產成品存貨週轉天數為20.8天，年增加0.1天；應收帳款平均回收期為70.5天，較去年同期增加4.1天。此外，5月單月，大陸全國規模以上工業企業利潤年減9.1%，成為前五月表現從擴張轉為萎縮的主因。

對此，大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀稱，受有效需求不足、工業品價格下降及短期因素波動等多重因素影響，1到5月份大陸規模以上工業企業利潤下降；從利潤構成看，投資收益等短期因素的上年同期基數較高，下拉1到5月份規上工業企業利潤增速1.7個百分點。

但于衛寧也稱，1到5月份，大陸各地區各有關部門加大力度推動「兩新」政策落地實施，有效釋放內需活力，帶動通用設備、專用設備行業利潤較去年同期分別增長10.6%、7.1%。他表示，下階段，要實施好更加積極有為的宏觀政策，著力做強大陸國內大循環，強化創新驅動，扎實推進工業高質量發展，為工業企業效益恢復打下穩固基礎。

在此之前，今年1到4月，大陸全國規模以上工業企業獲利成長1.4% ，較今年前3月加速0.6個百分點，當時官方形容為「延續恢復向好態勢」。

關稅 應收帳款 人民幣

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