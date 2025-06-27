陸人大通過「反不正當競爭法」 將加強監管平台不公平競爭及虛假宣傳

根據新華社，大陸十四屆全國人大常委會第16次會議27日表決通過新修訂的「反不正當競爭法」，自2025年10月15日起施行。新修訂的反不正當競爭法包括總則、不正當競爭行為、對涉嫌不正當競爭行為的調查、法律責任、附則五章。這項法律規定，國家健全完善反不正當競爭規則制度，加強反不正當競爭執法司法，維護市場競爭秩序，健全統一、開放、競爭、有序的市場體系。

據中國人大網昨天披露的分組審議情況，參與分組審議的委員指出，反不正當競爭法是中國大陸規範市場競爭行為的基礎性法律。修訂草案二審稿堅持市場在資源配置中的決定性作用，從促進形成公平競爭的市場環境出發，全面總結監管實踐經驗，針對近年來出現的新情況新問題，進一步完善反不正當競爭的總體要求、明晰不正當競爭行為相關規定、加強反不正當競爭監管和處罰規定，特別是加強了對網路不正當競爭、商業賄賂、商業詆毀、虛假宣傳等方面的規範，品質較高，對於鼓勵和保護公平競爭，維護經營者和消費者的合法權益具有重要意義。

而在分組審議中，平台的不公平競爭行為成為多位委員討論的焦點。常委會委員李錦斌建議加大對平台不正當競爭行為的監管力度，對平台不正當競爭行為的規定應細化，以利於執法的操作與執行。他舉例稱，例如修訂草案二審稿第13條中規定，經營者不得濫用平台規則，直接或指使他人對其他經營者實施虛假交易、虛假評價或惡意退貨等行為，損害其他經營者的合法權益。在執法實務中，對「惡意退貨」問題的操作、執行易出現難以認定問題，直接影響市場競爭秩序的維護。

修訂草案二審稿第14條規定，「平台經營者不得強制或變相強制平台內經營者依其定價規則，以低於成本的價格銷售商品，擾亂市場競爭秩序」。委員彭金輝認為不夠周延，建議將第14條規定中的「以低於成本的價格銷售商品」的表述改為「以不合理的低價銷售商品」。

另在分組審議中，多位與會人員建議完善規制虛假宣傳條款。常委會委員鄧秀新建議將修訂草案第九條第一款修改為：「經營者不得對其商品的性能、功能、質量、環保特徵、人工智能技術使用情況、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙誤導消費者和其他經營者。」同時增加一款作為第二款：「經營者不得在商業宣傳中，對商業目的、應用人工智能技術等關鍵信息進行隱瞞欺凌，誤導消費者和其他經營者做出本不會做出的交易決策。」