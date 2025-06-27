上海機場 打造全球鮮果「極速通道」

近期，櫻桃、楊梅、荔枝等時令水果集中上市，美洲車厘子（櫻桃）、紐西蘭奇異果也跨越重洋成為中國電商「618」大促熱銷品。最新數據顯示，自5月份鮮果季開啟以來，上海機場已保障中國國內水果運輸超2000噸，保障進出口水果運輸近600噸。這與上海機場開通全球鮮果運輸「極速通道」有關。

中新社報導，2024年，上海機場國際航空樞紐網絡連通全球48個國家291個通航點。其中有51家全貨機航空公司運營58條國際貨運航線，每日貨運航班近120架次，直通全球熱門鮮果產地。

中國的東航物流、國貨航、南航物流、順豐速運等結合上海兩大國際機場充沛的全貨機運力以及高頻客機腹艙資源，打造出一條條鮮果運輸空中快線，實現從產地採摘到目的地上架的無縫鏈接。

鮮果運輸航班落地後，機場和航司立刻安排落地分撿，第一時間運送至適宜溫區存放。機場和航司貨站均配備具備冷凍、冷藏、恆溫等功能的冷庫，溫控運輸車可根據不同水果保鮮要求，個性化精準調控存儲環境，實現機坪到倉儲的無縫銜接。

機場海關則提前對接產地企業，根據不同水果特點制定監管預案，配備水果檢疫專家，準備專用查驗房和檢疫工具箱，暢通查驗通道，實現「即到即查、即查即放」，確保安全前提下快速通關。

出港水果也同樣享有「VIP待遇」，上海機場按照「優先收運、優先配載、優先裝機」原則，推出24小時隨到隨安檢，開通專屬綠色通道讓鮮果第一時間離港。今年上海機場首次實現浙江仙居楊梅的批量空運，從上海虹橋國際機場發往大陸全國各地的仙居楊梅，從採摘到上市可控制在24小時以內，至今已累計運輸137噸。