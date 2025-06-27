首艘自航封閉式養殖船 …蘇海1號交付 實現鮭魚自由

全球首艘自航封閉式三文魚（鮭魚）養殖工船「蘇海1號」26日在廣州南沙交付。該船穩定運營後，三文魚年養殖量可達8000多噸。預示未來海鮮消費市場將大大降低對三文魚進口依賴。

中新社報導「蘇海1號」由中國水產科學研究院漁業機械儀器研究所設計，中船黃埔文沖船舶有限公司總成建造，連雲港市海洋發展有限公司、連雲港市贛榆農發海洋產業發展集團攜手深圳大百匯集團共同投資組建。

「蘇海1號」長249.8米、型寬45米、型深21.6米，養殖水體8.3萬立方米，排水量13.2萬噸。動力方面搭載4台2800千瓦主發電機組，實現錨泊養殖和遷航養殖等多種模式配電需求，滿載航速10.3節，續航力20000海里，自持力90天，定員50人。

「蘇海1號」是一型集養殖、捕撈和加工高價值魚種功能於一體的海上智能養殖裝備。與以往固定式深水智能網箱養殖不同，「蘇海1號」具有游弋式生產特性，面對颱風、赤潮等不利環境，可憑藉自身強大的航行能力，迅速轉移到安全海域，從而大大提高養殖的安全性和穩定性。

該船15個船艙封閉式集養，可以實現「水、氧、料、光、污」養殖五要素智能集控與管理，為三文魚提供最適宜的生長環境。

從魚苗入艙、投餵到起捕、加工、運輸，「蘇海1號」就像一座海上三文魚養殖加工廠，船上具備的全球領先的三文魚自動化加工車間可實現漁貨的冰鮮、冷藏兩種加工自動化流水線作業，最快24小時內將極致新鮮的產品送達消費市場。