首艘自航封閉式養殖船 …蘇海1號交付 實現鮭魚自由

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

全球首艘自航封閉式三文魚（鮭魚）養殖工船「蘇海1號」26日在廣州南沙交付。該船穩定運營後，三文魚年養殖量可達8000多噸。預示未來海鮮消費市場將大大降低對三文魚進口依賴。

中新社報導「蘇海1號」由中國水產科學研究院漁業機械儀器研究所設計，中船黃埔文沖船舶有限公司總成建造，連雲港市海洋發展有限公司、連雲港市贛榆農發海洋產業發展集團攜手深圳大百匯集團共同投資組建。

「蘇海1號」長249.8米、型寬45米、型深21.6米，養殖水體8.3萬立方米，排水量13.2萬噸。動力方面搭載4台2800千瓦主發電機組，實現錨泊養殖和遷航養殖等多種模式配電需求，滿載航速10.3節，續航力20000海里，自持力90天，定員50人。

「蘇海1號」是一型集養殖、捕撈和加工高價值魚種功能於一體的海上智能養殖裝備。與以往固定式深水智能網箱養殖不同，「蘇海1號」具有游弋式生產特性，面對颱風、赤潮等不利環境，可憑藉自身強大的航行能力，迅速轉移到安全海域，從而大大提高養殖的安全性和穩定性。 　　

該船15個船艙封閉式集養，可以實現「水、氧、料、光、污」養殖五要素智能集控與管理，為三文魚提供最適宜的生長環境。 　　

從魚苗入艙、投餵到起捕、加工、運輸，「蘇海1號」就像一座海上三文魚養殖加工廠，船上具備的全球領先的三文魚自動化加工車間可實現漁貨的冰鮮、冷藏兩種加工自動化流水線作業，最快24小時內將極致新鮮的產品送達消費市場。

鮭魚 深圳 廣州

延伸閱讀

智商稅？他花2千吃無菜單日料不懂差異 網反曝1優勢：省下來

不吃鮭魚皮？用刀去皮太費事 改用1招就能讓皮肉輕鬆分離

一坐下就難以抗拒！日本發明的迴轉壽司，為何人人都愛？

好市多1美味熟食重新上架 老饕超嗨：每次看到都要拿2盒

相關新聞

港幣貶太急 官方干預

港幣昨日急貶，引發官方介入干預匯價。香港金管局公布，六月二十六日清晨紐約交易時段，港匯觸發七點八五「弱方兌換保證」。根據...

陸下月撥今年第3批「以舊換新」資金

為刺激消費、穩定經濟情勢，中國大陸積極透過財政補貼推動「以舊換新」政策，但近日接連傳出各地資金已經透支。對此，大陸國家發...

廣州汽車出口 同比增3成

廣州市商務局25日公布，今年1月至5月，廣州實現汽車出口7.35萬輛，同比增長29%，汽車出口正成為廣州外貿的新亮點。據...

機器人夯 宇樹科技年營收逾40億

大陸機器人企業宇樹科技執行長王興興在天津夏季達沃斯論壇指，宇樹科技年度營收已超過人民幣10億元（約新台幣41億元），而公...

首艘自航封閉式養殖船 …蘇海1號交付 實現鮭魚自由

全球首艘自航封閉式三文魚（鮭魚）養殖工船「蘇海1號」26日在廣州南沙交付。該船穩定運營後，三文魚年養殖量可達8000多噸...

上海機場 打造全球鮮果「極速通道」

近期，櫻桃、楊梅、荔枝等時令水果集中上市，美洲車厘子（櫻桃）、紐西蘭奇異果也跨越重洋成為中國電商「618」大促熱銷品。最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。