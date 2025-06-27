廣州汽車出口 同比增3成

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣州市商務局25日公布，今年1月至5月，廣州實現汽車出口7.35萬輛，同比增長29%，汽車出口正成為廣州外貿的新亮點。據瞭解，廣州已形成花都、黃埔和番禺等三大汽車產業核心區和白雲、海珠、南沙等三大汽車出口企業集聚區。

中新社報導，作為廣州汽車行業龍頭企業，廣汽集團近年來不斷加快國際化步伐。今年1月至5月，廣汽集團海外市場汽車銷售量達4.8萬輛，廣汽新能源車在東南亞的占有率進一步提升。根據規畫，2030年廣汽集團將實現整車出口50萬輛目標。

近年來，廣州通過出台專項扶持措施，對重點汽車出口企業開展「一對一」服務，打造汽車出口服務基地等措施，促進汽車出口量穩質升。目前，廣州已在南沙、番禺、白雲設立5個汽車出口基地，今年還將建設3至4個汽車出口服務基地，進一步擴大汽車出口規模。

今年3月底投入運營的中國（廣州）汽車出口基地，占地面積12萬平方米，採用展銷倉儲與港口物流一體化運營模式，覆蓋汽車出口全鏈條。廣汽商貿有限公司戰略部部長朱貴喜表示，該出口基地投入使用後，預計2025年公司出口目標可達到1.5萬輛，今後廣汽商貿可以利用該基地實現一站式服務，大幅提高出口效率。

此外，廣州全市現有二手車出口企業將近100家，今年前五月，全市二手車出口1.4萬輛，同比相比增長111%。廣州市商務局有關負責人表示，2025年廣州汽車出口量有望突破20萬輛，通過不斷完善汽車出口政策，提升汽車出口營商環境水平，引導汽車出口企業從廣州「走出去」並布局國際市場，助力廣州汽車產業的高質量發展。

物流 廣州

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