陸下月撥今年第3批「以舊換新」資金

為刺激消費、穩定經濟情勢，中國大陸積極透過財政補貼推動「以舊換新」政策，但近日接連傳出各地資金已經透支。對此，大陸國家發展改革委政策研究室副主任李超26日表示，將於今年7月下達今年第三批消費品以舊換新資金。

據大陸商務部統計，截至5月31日，2025年消費品「以舊換新」政策已帶動銷售額達人民幣1.1萬兆元（約合新台幣4.62兆元）。

李超26日在新聞發布會上表示，將協調有關方面，堅持更加注重持續性和均衡性原則，分領域制定落實到每個月、每一周的國補資金使用計畫，保障消費品以舊換新政策全年有序實施。

以舊換新政策在大陸官方今年提振消費中扮演了重要角色。今年大陸政府工作報告提出實施提振消費專項行動，將用於支持消費品以舊換新的超長期特別國債從去年的人民幣1500億元增加到3000億元（約合新台幣1兆2600億元）。

大陸商務部有關負責人本月20日表示，截至目前，消費品以舊換新政策帶動銷售額已超2024年全年總額，政策持續顯效推動消費持續擴大，促進消費增長和產業轉型升級。

根據界面新聞報導，5月起，多地因國補資金透支問題，開始進入國補限額模式，部分地區更是依據自身財政狀況暫停了補貼。像是江蘇省商務廳透露，自6月1日起，江蘇「國補」線上線下均採取限額管理，活動將持續至年底；湖北省近日也通知暫停國補，重新開放時間待定。

廣開首席產業研究院資深研究員馬泓表示，從年初至今的市場反映來看，居民對耐用以及大宗消費品的需求持續釋放，年初制定的3000億元資金額度使用率接近飽和。

他建議後續政策能夠進一步增加對「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）的支持力度，追加發行特別國債3000億元支持消費品以舊換新，提振消費需求，為年內實現經濟增長目標提供有效支持。