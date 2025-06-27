機器人領域發威 宇樹：年營收已逾42億元

大陸機器人企業宇樹科技執行長王興興在天津夏季達沃斯論壇表示，宇樹科技年度營收已超過人民幣10億元（合約新台幣42億元），而公司從創始時的單人團隊發展至今，已擁有約1,000名員工。

綜合金融界、澎湃新聞報導，王興興於論壇上指出，公司近年來的快速發展得益於市場對具身智能行業的關注度提升。機器人領域已成為全球除人工智慧以外最受矚目的行業，這構成了推動企業發展的根本動力。

談及機器人的應用前景，王興興表示，家庭應用場景對機器人而言確實充滿挑戰性，需要循序漸進推進相關工作。目前工業和農業應用的發展速度相對更快一些。

他也提到，目前AI及機器人都有階梯性發展的階段，中間會處於平淡期，可能每次技術變革都會帶來整個行業的大變革，以往宇樹科技產品賣得愈來愈好，是本身技術帶來的產品能力的進步，推動拓展了很多市場，如果基礎沒有到就推進市場其實很麻煩，這種匹配度很重要，否則會很吃力，甚至可能導致公司虧損。