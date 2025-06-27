快訊

涉永昕生醫內線交易 衛生署前副署長張鴻仁50萬交保

美轟炸後首亮相 哈米尼：伊朗核設施無重大損害 嗆必要時將攻美

今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

人民幣急升 攀七個月高點

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
人民幣對美元匯率26日在岸和離岸市場雙雙升破7.16關口。 路透
人民幣對美元匯率26日在岸和離岸市場雙雙升破7.16關口。 路透

人民幣對美元匯率昨（26）日在岸和離岸市場雙雙升破7.16關口，來到去年11月中旬以來的七個月高點。其中，在岸即期匯率先後升破7.17和7.16關口，盤中最高升至7.1565，在岸即期匯率昨日下午盤收在7.1684，升值29個基點，收盤價來到2024年11月11日以來的高點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率昨日盤中同樣升破7.16關口，盤中最高升至7.1524，同樣來到去年11月中旬以來的高點。

人民幣對美元升值主要原因是美元指數26日下跌，單日跌幅一度近0.7%。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值0.37%，人民幣對美元即期匯率累計升值近1.8%，離岸人民幣對美元匯率升值2.3%。

中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新上周在2025陸家嘴論壇上表示，未來，中國外匯市場仍有條件保持平穩運行，一是經濟運行將延續回升向好態勢。二是國際收支將保持基本平衡。三是外匯市場韌性將持續增強。

朱鶴新強調，近年來大陸累積豐富的風險應對經驗，雖然外部環境不確定、不穩定因素依然較多，大陸有能力有信心保持外匯市場穩健運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，為經濟高質量發展營造良好環境。

陸媒分析，今年人民幣升值主要受多重因素共同推動‌，美元持續走弱‌，美國聯準會降息預期升溫，9月降息概率達68%，加上美國主權信用評級下調，導致美元指數大幅下跌（從年初109回落至100以內），推動人民幣被動升值。

‌‌‌另外，外資有加速流入‌中國大陸的跡象，今年4月外資淨買入人民幣債券332億美元創今年新高，國際投行包括高盛、摩根士丹利都相繼調高中國大陸經濟成長預測。‌加上人民幣國際化加速‌，跨境結算規模增長24%，多國央行增持人民幣儲備，提升人民幣的國際地位。

外匯 人民幣

延伸閱讀

新台幣挑戰29元大關 會升破關鍵價位嗎？銀行首席經濟學家分析

國泰世華首席經濟學家：美國未大降息、外資未大買超 台幣不會強烈升值

降息循環將開啟⋯債券ETF買點到了？網力挺：買就贏9成人

川普：正考慮3到4位聯準會主席人選接替鮑爾

相關新聞

港幣貶太急 官方干預

港幣昨日急貶，引發官方介入干預匯價。香港金管局公布，六月二十六日清晨紐約交易時段，港匯觸發七點八五「弱方兌換保證」。根據...

陸下月撥今年第3批「以舊換新」資金

為刺激消費、穩定經濟情勢，中國大陸積極透過財政補貼推動「以舊換新」政策，但近日接連傳出各地資金已經透支。對此，大陸國家發...

小米四重磅新品 大進擊

小米集團昨（26）日舉行「小米人車家全生態發表會」，一口氣發表多款重磅新品，包括首款電動休旅車「小米YU7」、小米MIX...

廣州汽車出口 同比增3成

廣州市商務局25日公布，今年1月至5月，廣州實現汽車出口7.35萬輛，同比增長29%，汽車出口正成為廣州外貿的新亮點。據...

機器人夯 宇樹科技年營收逾40億

大陸機器人企業宇樹科技執行長王興興在天津夏季達沃斯論壇指，宇樹科技年度營收已超過人民幣10億元（約新台幣41億元），而公...

首艘自航封閉式養殖船 …蘇海1號交付 實現鮭魚自由

全球首艘自航封閉式三文魚（鮭魚）養殖工船「蘇海1號」26日在廣州南沙交付。該船穩定運營後，三文魚年養殖量可達8000多噸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。