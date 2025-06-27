人民幣急升 攀七個月高點

人民幣對美元匯率昨（26）日在岸和離岸市場雙雙升破7.16關口，來到去年11月中旬以來的七個月高點。其中，在岸即期匯率先後升破7.17和7.16關口，盤中最高升至7.1565，在岸即期匯率昨日下午盤收在7.1684，升值29個基點，收盤價來到2024年11月11日以來的高點。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率昨日盤中同樣升破7.16關口，盤中最高升至7.1524，同樣來到去年11月中旬以來的高點。

人民幣對美元升值主要原因是美元指數26日下跌，單日跌幅一度近0.7%。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值0.37%，人民幣對美元即期匯率累計升值近1.8%，離岸人民幣對美元匯率升值2.3%。

中國人民銀行副行長、國家外匯局局長朱鶴新上周在2025陸家嘴論壇上表示，未來，中國外匯市場仍有條件保持平穩運行，一是經濟運行將延續回升向好態勢。二是國際收支將保持基本平衡。三是外匯市場韌性將持續增強。

朱鶴新強調，近年來大陸累積豐富的風險應對經驗，雖然外部環境不確定、不穩定因素依然較多，大陸有能力有信心保持外匯市場穩健運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，為經濟高質量發展營造良好環境。

陸媒分析，今年人民幣升值主要受多重因素共同推動‌，美元持續走弱‌，美國聯準會降息預期升溫，9月降息概率達68%，加上美國主權信用評級下調，導致美元指數大幅下跌（從年初109回落至100以內），推動人民幣被動升值。

‌‌‌另外，外資有加速流入‌中國大陸的跡象，今年4月外資淨買入人民幣債券332億美元創今年新高，國際投行包括高盛、摩根士丹利都相繼調高中國大陸經濟成長預測。‌加上人民幣國際化加速‌，跨境結算規模增長24%，多國央行增持人民幣儲備，提升人民幣的國際地位。